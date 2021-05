Τεχνολογία - Επιστήμη

Κινητά: οι εφαρμογές που “αδειάζουν” την μπαταρία

Εντοπίστηκαν τα πλέον ενεργοβόρα app, που “ρουφούν” την μπαταρία των κινητών τηλεφώνων

Όσο περισσότερες δυνατότητες αποκτούν και όσο περισσότερες υπηρεσίες παρέχουν τα κινητά μας τηλέφωνα τόσο περισσότερη είναι η χρήση που κάνουμε και ανάλογα αυξάνεται η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργίας της συσκευής κάτι φυσικά που οδηγεί στην γρήγορη κατανάλωση των «καυσίμων» της και την ανάγκη για συνεχή φόρτιση της μπαταρίας.

Η ελβετική εταιρεία pCloud πραγματοποίησε μια μελέτη στην οποία διερεύνησε τις ενεργειακές απαιτήσεις 100 δημοφιλών εφαρμογών. Η έρευνα αποκάλυψε τα 20 πιο… αδηφάγα apps των κινητών τηλεφώνων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η εφαρμογή παροχής οδηγιών και συμβουλών σωματικής άσκησης και υγιεινού τρόπου διαβίωσης Fitbit. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Verizon με το μπουκέτο υπηρεσιών που παρέχει στους κατόχους των κινητών τηλεφώνων. Ακολουθούν η Uber και το Skype και την πέμπτη θέση μοιράζονται το Facebook, το Airbnb και η streaming πλατφόρμα BIGO LIVE.

Στο top ten βρίσκονται το Instagram, το Snapchat, το WhatsApp και η Amazon μαζί με το dating app Tinder, το Bumble and το Grindr. «To 93% των χρηστών smartphones δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές καθημερινά με αποτέλεσμα οι μπαταρίες των συσκευών να υποφέρουν και ξεφορτίζονται γρήγορα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Αποφασίσαμε να ανακαλύψουμε ποιες εφαρμογές είναι οι αόρατοι δολοφόνοι των κινητών τηλεφώνων» αναφέρει σε ανακοίνωση της η pCloud.

