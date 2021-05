Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Ημέρα τιμής για την επέτειο ενσωμάτωσης των Επτανήσων στον εθνικό κορμό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε Επίτιμη Δημότης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Στεφάνι στο Μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου, κατέθεσε η Προέδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες στην Κέρκυρα λόγω της ιστορικής επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

«Γιορτάζουμε σήμερα την ενσωμάτωση των Επτανήσων στον εθνικό κορμό, την πρώτη επέκταση της Ελλάδας από το 1832 που συγκροτήθηκε σε ανεξάρτητο κράτος.

Τιμάμε το λαμπρό πρωινό της 21ης Μαΐου 1864, όταν οι βρετανικές φρουρές αντικαταστάθηκαν από ελληνικά στρατιωτικά τμήματα, η γαλανόλευκη σημαία υψώθηκε στο φρούριο της Κέρκυρας και ο Θρασύβουλος Ζαΐμης, ως πληρεξούσιος του βασιλέα Γεωργίου του Α', παρέλαβε επίσημα τα Επτάνησα από τον Άγγλο αρμοστή Ερρίκο Στορξ.

Μια στιγμή εθνικής αγαλλίασης, που χάρισε στα Επτάνησα την πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα και στη χώρα μας ένα νησιωτικό σύμπλεγμα με μακραίωνη ιστορία, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και φλογερό, δημοκρατικό ήθος», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Ημέρα τιμής σήμερα για την επέτειο ενσωμάτωσης των Επτανήσων στον εθνικό κορμό. Το πρωί της 21ης Μαΐου 1864 ο ελληνικός Στρατός αντικαθιστά τον βρετανικό, η γαλανόλευκη σημαία υψώνεται στο φρούριο της Κέρκυρας και η πολυπόθητη ένωση με τη μητέρα πατρίδα είναι γεγονός. pic.twitter.com/m0pvlcyq7T — President GR (@PresidencyGR) May 21, 2021

Νωρίτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρέθηκε στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ενώ ακολούθως παρέστη στον πανηγυρικό της ημέρας που έλαβε χώρα στο κτίριο της Ιονίου Βουλής. Εκεί λόγο εκφώνησε ο δρ. Ιστορίας - πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δημήτριος Μεταλληνός, με θέμα «Από το 1821 στο 1864».

Μετά την κατάθεση στεφάνου από την Προέδρο της Δημοκρατίας στο Μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου, ακολούθησε ειδική τελετή ανακήρυξης της Προέδρου της Δημοκρατίας ως Επίτιμη Δημότη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ακολούθως η Πρόεδρος, επισκέφθηκε την Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, όπου εκτίθεται για πρώτη φορά στην ιστορία το πρωτότυπο χειρόγραφο της Β΄ Έκδοσης της μελοποίησης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου.

