Σκίουρος 15 μέτρων “κρυφοκοιτάζει” μέσα στον Βοτανικό Κήπο (εικόνες)

Εντυπωσιάζει το νέο μέλος που απέκτησε το "θηριοτροφείο"

Εδώ και λίγο καιρό, ο Ολλανδός καλλιτέχνης ολοκλήρωσε έναν ύψους 15 μέτρων σκίουρο, ο οποίος συλλαμβάνεται να κρυφοκοιτάζει μέσα στον Βοτανικό Κήπο της πόλης Chongqing (Τσονγκτσίνγκ), στην Κίνα.

Πριν από επτά χρόνια, ο Hofman παρουσίασε στην Dayuan Town Naval Base στην Ταϊβάν, τον «Moon Rabbit», έναν τεράστιο αλλά αξιολάτρευτο κούνελο που είχε γείρει πάνω σε ένα καλυμμένο με χορτάρι αμπρί κοιτάζοντας προς το φεγγάρι, εμπνεόμενος από το φολκλόρ της Ανατολικής Ασίας που θέλει να ζει στη Σελήνη ένα κουνέλι. To 2017, στο κέντρο της συνοικίας Yantian της κινεζικής πόλης Shenzen, ο Ολλανδός καλλιτέχνης παρουσίασε ως παιδότοπο μια γλυπτική εγκατάσταση με οκτώ πόδια και την κεφαλή ενός χταποδιού, που έφερε την επωνυμία «Kraken» (το γιγαντιαίο χταπόδι της σκανδιναβικής μυθολογίας που έσερνε στα βάθη της θάλασσας καράβια και ναυτικούς).

Τον περασμένο Ιούνιο, μεσούσης της καραντίνας, καθώς οι κάτοικοι της συνοικίας Bospolder-Tussendijken του Ρότερνταμ στην Ολλανδία συχνά εντόπιζαν αλεπούδες να περιπλανώνται στους δρόμους τη νύχτα, ο Hofman αποφάσισε να δώσει στο ζώο μόνιμο σπίτι εκεί. Εγκατέστησε τη μήκους 16 μέτρων «Bospolder Fox», να επιθεωρεί την κίνηση σε ένα πολυσύχναστο σταυροδρόμι. Η «Αλεπού» κρατούσε στα σαγόνια της μια ροζ τσάντα, και ο καλλιτέχνης αναρωτιόταν: «Έχει κλέψει κάτι η Bospolder Fox; Καθαρίζει σκουπίδια; Ή, έχει μόλις επιστρέψει από ψώνια στην αγορά;».

O «Shiny Squirrel», καλυμμένος με 16.500 μεταλλικούς δίσκους και στηριζόμενος στην εξαιρετικά φουντωτή ουρά του, χαρούμενος γνέφει στους επισκέπτες που είναι μέσα στον Βοτανικό Κήπο της Chongqing κάνει σήμα ειρήνης με ένα από τα πέλματά του. Η πλέον πρόσφατη εγκατάσταση του Florentijn Hofman ήταν παραγγελία της εταιρείας ακινήτων Hongkong Land Chongqing και την παραγωγή είχε αναλάβει η Art Depot.

