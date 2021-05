Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού

Συναγερμός σήμανε εκ νέου στην Πυροσβεστική. Προληπτική εκκένωση του οικισμού.





Tο πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα φαίνεται ότι αναζωπυρώθηκε με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις, που δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε αμέσως εντολή από την Πυροσβεστική για προληπτική εκκένωση του οικισμού Παπαγιαννέικα στην περιοχή των Μεγάρων, τονίζοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη απομάκρυνση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική αυτή τη στιγμή οι εστίες της φωτιάς είναι πολλές και διάσπαρτες, ενώ συνεχώς ξεσπούν αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν μείνει ίδιες στο σημείο με 278 πυροσβέστες και 89 οχήματα, ενώ εναερίως συνδράμουν 8 Canadair, 10 Πετζετέλ, 2 ελικόπτερα και 1 ελικόπτερο συντονισμού.

Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη κάπως, συγκριτικά με χθες το βράδυ, ήταν η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται για δεύτερο 24ωρο στα Γεράνεια Όρη.

Για τη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στα πύρινα μέτωπα, στα Γεράνεια Όρη, ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, κάνοντας γνωστό ότι έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλές κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές και κάποιες εξ αυτών έχουν καταστραφεί, αλλά πρόκειται κυρίως για εξοχικές κατοικίες, μακριά από τον αστικό ιστό.

Ο ένας από τους δύο ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 πέρασε το πρωί της Πέμπτης πάνω από τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Κορινθία και κατέγραψε την καμένη έκταση, καθώς και τα ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που μαινόταν στην περιοχή από το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα και την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών Copernicus - EMS, περισσότερα από 25.000 στρέμματα είχαν γίνει στάχτη λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης. Η εκτίμηση αυτή έγινε πριν από την απογευματινή ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή και την ολονύχτια συνέχιση του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς.

