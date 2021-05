Πολιτική

ΙΔΙΣ - Βενιζέλος για εξωτερική πολιτική: χρειάζεται πιο θαρραλέα στάση

Τι είπε ο πρώην Υπ. Εξωτερικών για τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Πως χαρακτήρισε την σχέση Άγκυρας – Μόσχας.

Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαδικτυακών Συζητήσεων με τέσσερις πρώην Υπουργούς Εξωτερικών, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με χορηγό επικοινωνίας τον Ant1 και τον Ant1news.gr, διεξήχθη την Πέμπτη η δεύτερη συζήτηση, με ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Σε μια εξαιρετικού επιπέδου συνομιλία με τους καθηγητές κ. Λιάκουρα και Ευαγγελόπουλο και με συντονιστή τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΔΙΣ Κωνσταντίνο Φίλη, ο πρώην ΥΠΕΞ Ευάγγελος Βενιζέλος ξεδίπλωσε τον προβληματισμό του τόσο για την υψηλή στρατηγική της Ελλάδας όσο και για την αναγκαιότητα μιας πιο δυναμικής λειτουργίας των θεσμών εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν λείπουν οι θεσμοί στην εξωτερική πολιτική μας. Λείπει μια πιο θαρραλέα αντιμετώπιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «Στερεότυπα, ψευδαισθήσεις που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο επηρεάζουν όσους ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική».

Για την Τουρκία είπε ότι «το Ελσίνκι απέδωσε καρπούς ως προς το Κυπριακό, όχι όμως ως προς τα ελληνοτουρκικά».

Για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού τόνισε: «Μπορούμε σοβαρά να λέμε ότι θα υπάρξει λύση στην Κύπρο που δεν θα μοιάζει ούτε με το Σύνταγμα του 1960 ούτε με το σχέδιο Ανάν;»

Όσον αφορά τη σχέση Ρωσίας και Τουρκίας είπε ότι πρόκειται για μια σχέση αγάπης, μίσους και στρατηγικού αλληλοσεβασμού.

Στα θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ανέφερε ότι η περιοχή βρίσκεται, ως προς την ΕΕ, εκεί που ήταν το 2000, δεδομένου ότι είναι όμηρος του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της απουσίας κράτους δικαίου και κατά συνέπεια βρίσκεται μακριά από την ένταξη. Επεσήμανε, επίσης, ότι η ΕΕ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας.

Μιλώντας γενικότερα για τον τομέα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ο πρώην υπουργός διατύπωσε την πεποίθηση ότι αυτή θα έχει πάντα για άξονα το ΝΑΤΟ. Συμπλήρωσε δε ότι, κατά τη γνώμη του, δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομη ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, αλλά μόνο αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η πρώτη συζήτηση είχε γίνει με ομιλήτρια την Ντόρα Μπακογιάννη, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Κύκλος Διαδικτυακών Συζητήσεων με τους τέσσερις πρώην Υπουργούς Εξωτερικών, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με χορηγό επικοινωνίας τον Ant1 και τον Ant1news.gr, συνεχίζεται την Πέμπτη 27 Μαΐου, στις 18:00, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο (σημ: η συζήτηση με τον κ. Αβραμόπουλο, επίσης θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον Ant1news.gr)





