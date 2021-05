Κόσμος

Μακρόν: η Τουρκία ενεργεί σε βάρος των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ

Μεγαλύτερη συνοχή του ΝΑΤΟ, ζήτησε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, στη συνάντηση που είχε με τον Στόλτενμπεργκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα για μια μεγαλύτερη "συνοχή" του NATO, επικρίνοντας για άλλη μια φορά την Τουρκία ότι ενεργεί μόνη της σε βάρος των συμμάχων της.

Η προσεχής σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες "πρέπει να επιτρέψει να ενισχυθεί η συνοχή στο πλαίσιο της Ατλαντικής συμμαχίας", είπε ο Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού Γενς Στόλτενμπεργκ στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

"Η αλληλεγγύη μεταξύ συμμάχων δεν είναι απλώς μια λέξη με μεταβλητή γεωμετρία. Σημαίνει καθήκοντα, ευθύνες του ενός προς τον άλλον. Σημαίνει για τον καθέναν από τους συμμάχους ότι δεσμεύεται να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και σαφείς κανόνες συμπεριφοράς", πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

"Αυτό προϋποθέτει ότι δεν ακολουθεί εθνικά συμφέροντα που συγκρούονται με τα συμφέροντα ασφαλείας των άλλων συμμάχων, όπως συνέβη μερικές φορές τα τελευταία χρόνια στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, στον Καύκασο ή ακόμη σε όρους διαλειτουργικότητας των οπλικών συστημάτων, κάτι που είναι απολύτως κρίσιμο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ", υπογράμμισε στοχεύοντας σαφώς την Τουρκία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης "ευθύνη των εταίρων" στην προσπάθειά τους για την άμυνα, είτε στον τομέα του προϋπολογισμού είτε επί του πεδίου, κυρίως στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

"Δεν είναι η ώρα για διάχυση των προσπαθειών, αλλά για ευθύνη του καθενός και συνεργασία όλων", επέμεινε ο Εμμανουέλ Μακρόν λέγοντας ότι η Γαλλία έφθασε το 2020 τον στόχο για στρατιωτικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ που έχει θέσει η Συμμαχία, παρά την πανδημία της Covid-19, και πως είναι στην πρώτη γραμμή κατά της τρομοκρατίας στο Σαχέλ.

Τάχθηκε επίσης και πάλι υπέρ μιας μεγαλύτερης ευρωπαϊκής κυριαρχίας στον τομέα της άμυνας, ενώ ορισμένοι φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σε βάρος του ΝΑΤΟ.

"Ξέρω πως ορισμένοι θέλουν ακόμη να βλέπουν τα πράγματα με ανταγωνιστικούς όρους, ως παιγνίδι μηδενικού αθροίσματος. Πιστεύω πως αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ξεπερασμένος και οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι έρχονται να προστεθούν στις προσπάθειες των Αμερικανών συμμάχων μας", είπε.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ είπε πως η προσεχής σύνοδος κορυφής αποτελεί μια "μοναδική ευκαιρία προκειμένου να ενισχυθεί η συμμαχία ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική".

Η άφιξη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο προσφέρει από την άποψη αυτή νέες προοπτικές έπειτα από πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, αν όχι εχθρότητα, του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στη Συμμαχία.

"Θα ενισχύσουμε την ενότητα και την αλληλεγύη μας, πράγμα που σημαίνει ότι διαβουλευόμαστε περισσότερο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για όλα εκείνα που αφορούν την ασφάλειά μας, επαναβεβαιώνουμε τις βασικές μας αξίες και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στον τομέα της συλλογικής άμυνας, περιλαμβανομένης μίας αύξησης των επενδύσεων", δήλωσε ο γενικός γραμματέας του οργανισμού.

