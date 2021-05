Κοινωνία

“Διανομείς φυλλαδίων” έκλεβαν πελάτες μαγαζιών

Που είχαν αναπτύξει την δράση τους και πως "πιάστηκαν στα πράσα" από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην Καλλιθέα, δυο αλλοδαποί (ηλικίας 21 ετών) για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι ανωτέρω λίγο πριν, ευρισκόμενοι εντός καταστήματος-ταχυφαγείου στην Καλλιθέα, προσποιούμενοι τους διανομείς διαφημιστικών φυλλαδίων, προσέγγισαν Ελληνίδα που γευμάτιζε στο κατάστημα και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν πάνω από το τραπέζι το κινητό της τηλέφωνο.

Οι κινήσεις των ανωτέρω αλλοδαπών, έγιναν αντιληπτές από ευρισκόμενο εκτός υπηρεσίας αστυνομικό του Τ.Α. Καλλιθέας, ο οποίος τους ακινητοποίησε και τους οδήγησε στο Τμήμα.

Όπως διαπιστώθηκε, από το Τ.Α. Συντάγματος είχε συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό σε βάρος των δύο ανωτέρω αλλοδαπών, για άλλες τρεις περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

