ΝΔ: Σε βέρτιγκο ο ΣΥΡΙΖΑ

Μετέωρα κοινοβουλευτικά βήματα του ΣΥΡΙΖΑ “βλέπουν” πηγές της ΚΟ της ΝΔ.

Επικρίνουν πηγές της ΚΟ της ΝΔ την προαναγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σπάσει τη καραντίνα στη Βουλή με μαζική συμμετοχή των βουλευτών στην Ολομέλεια και την μαζική αποχώρηση από τη διαδικασία ονομαστικής ψηφοφορίας που ο ίδιος ζήτησε.

«Σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει από την πανδημία ανοίγοντας τον τουρισμό και την οικονομία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποντάρει στα ζάρια παίζοντας με τους θεσμούς, στην καρδιά της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο»

Αναλυτικά πηγές της Κ.Ο της ΝΔ αναφέρουν:

Σε βέρτιγκο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ όπως καταδεικνύουν τα μετέωρα κοινοβουλευτικά του βήματα.

Από τη μία, προαναγγέλλει ότι θα σπάσει τη καραντίνα στη Βουλή με μαζική συμμετοχή των βουλευτών στην Ολομέλεια και από την άλλη αποχωρεί μαζικά από τη διαδικασία ονομαστικής ψηφοφορίας που ο ίδιος ζήτησε!

Επιπλέον, μιλά για δήθεν αντιδημοκρατική λειτουργία της Βουλής όταν είναι εκείνος που γυρίζει την πλάτη στην ουσία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ενώ ζητά να ισχύσουν κανόνες που εφαρμόζονται ήδη εδώ και ενάμιση μήνα! ‘Αγνοια; Υποκρισία; Αδιαφορία; Το βέβαιο είναι ότι μια σειρά από γεγονότα καταδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την μπάλα:

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε στη Βουλή ότι το κόμμα του θα σπάσει τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό και ότι το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα προσέρχεται στην Ολομέλεια. Ζητά δηλαδή να παραβιαστούν τα μέτρα για τους εσωτερικούς χώρους, αν και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες διεξάγονται άψογα, χωρίς περιορισμούς.

Αμεση και σταχυολογημένη ήταν η απάντηση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα: «Η Βουλή θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως επιβάλλουν οι υγειονομικοί κανόνες, γιατί αυτό επιτάσσει το δημοκρατικό μας χρέος». Μάλιστα, παρουσίασε το έγγραφο της υγειονομικής υπηρεσίας της Βουλής, η οποία προτείνει «ο μέγιστος αριθμός ατόμων στην Ολομέλεια να μείνει ο ίδιος επί του παρόντος και να επανεκτιμηθεί σε μία ή το πολύ δύο εβδομάδες το ενδεχόμενο τροποποίησής του με βάση τα νέα υγειονομικά δεδομένα».

Ωστόσο, λίγο αργότερα η Ολγα Γεροβασίλη (η οποία έχει και την ιατρική ιδιότητα) στη διάσκεψη των Προέδρων, προσπάθησε να «τα μαζέψει» σημειώνοντας ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δεν αφορούσε ταυτόχρονη παρουσία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ πέραν του υγειονομικού πρωτοκόλλου, αλλά τη δυνατότητα να μιλούν, όσοι το επιθυμούν, με φυσική παρουσία.

Ούτε αυτό το επιχείρημα όμως είναι πειστικό. Είναι ενδεικτικό. ότι στο νομοσχέδιο της συνεπιμέλειας, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έστησε σώου μιλώντας για «κακοποίηση της Δημοκρατίας» πήραν το λόγο 73 ομιλητές, 6 εισηγητές, 6 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 5 αρχηγοί. Σύνολο: 85 βουλευτές και 5 αρχηγοί με τη διάρκεια της συνεδρίασης να συμπληρώνει τις 21 ώρες.

Επιπροσθέτως, το τελευταίο τετράμηνο (από 14/1 μέχρι 20/5), εν μέσω πανδημίας, έχουν πάρει τον λόγο σε 24 νομοσχέδια -πλην κυρώσεων συμβάσεων (108 ΚτΒ)- περισσότεροι από 1.230 ομιλητές, δηλαδή κατά μέσο όρο 51 βουλευτές ανά νομοσχέδιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως συνεχίζει να ακολουθεί μια ρηχή και ανεύθυνη στάση, πρωτοφανή για τα δεδομένα του κοινοβουλίου με αποκορύφωμα την αποχώρησή του από τις ονομαστικές ψηφοφορίες που ο ίδιος ζήτησε. Πρόκειται για απόφαση που καταδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις του: Το μπάχαλο και τη δημιουργία τεχνητής έντασης. Όπως έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πάνος Σκουρλέτης που μίλησε για «αντιδημοκρατικό κατήφορο» στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κάνναβη αποκρύπτοντας δύο αλήθειες: Οτι η απόφαση για τη διαδικασία ήταν ομόφωνη της Διάσκεψης των Προέδρων όσο και ότι το προεδρείο έκανε αποδεκτή τη λίστα που έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο περισσότερους βουλευτές για φυσική ομιλία από τον αριθμό που δικαιούται.

Είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας όχι μόνο δεν μπορούν να δώσουν το παραμικρό παράδειγμα στους πολίτες αλλά αντιθέτως φλερτάρουν και συντάσσονται με τις πιο ανεύθυνες τάσεις της.

Σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει από την πανδημία ανοίγοντας τον τουρισμό και την οικονομία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποντάρει στα ζάρια παίζοντας με τους θεσμούς, στην καρδιά της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

