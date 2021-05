Life

“Παρουσιάστε!”: ο αρραβώνας και η κατάθλιψη!

Ακόμη δύο σπαρταριστά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, έρχονται για να φτιάξουν τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 24 Μαΐου - Επεισόδιο 57

Ο Μέγας κι η Βαρκάρη είναι μες στην καλή χαρά μετά τον αρραβώνα τους. Αλλά όταν καταλάβουν ότι ο Γούλας είναι στις μαύρες του μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του, η Βαρκάρη αποφασίζει να καθυστερήσει την μεγάλη "ανακοίνωση" για να μην του πέσει βαριά προς εκνευρισμό του ανυπόμονου Μέγα. Η Ναταλία είναι μες στα νεύρα με τον Σκορδά επειδή δεν της έκανε πρόταση γάμου κι ο Σκορδάς παρεξηγεί τα νεύρα της ως στενοχώρια που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της με τον Στάθη κι η μεγάλη ρήξη στην σχέση τους είναι προ των πυλών. Ενώ όλοι περίμεναν να είναι στα πατώματα μετά τον χωρισμό του με την Φραντζέσκα, ο Καρυπίδης μοιάζει να είναι μια χαρά. Οι φαντάροι, πεπεισμένοι ότι βρίσκεται σε άρνηση αποφασίζουν να του κάνουν intervention. Και την ίδια ώρα που η Φραντζέκσα σκαλώνει που ο Καρυπίδης είναι "καλά" με τον χωρισμό τους και μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, οι φαντάροι και οι ηλίθιοι χειρισμοί τους καταφέρνουν και βάζουν τον Καρυπίδη στην μεγαλύτερη κατάθλιψη που έχει περάσει…

Τρίτη 25 Μαΐου - Επεισόδιο 58

Ο Γούλας παθαίνει σοκ μετά την είδηση του αρραβώνα της κόρης του με τον Μέγα. Κι ενώ αρχικά το παίζει χαρούμενος για το νέο ζεύγος, πολύ γρήγορα προσπαθεί να δημιουργήσει ενοχές στην Βαρκάρη που "αφήνει" τον πατέρα της. Η Ναταλία κι ο Σκορδάς προσπαθούν να γιατρέψουν τον Μαργαρώνη που έχει ξαναπάθει κατατονικό σοκ. Με την γιατρειά του οι δυο τους ξαναέρχονται κοντά αλλά ταυτόχρονα ξεκινάει μια μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Οι φαντάροι, μαθαίνοντας ότι η Φραντζέσκα ενδιαφέρεται να τα ξαναβρεί με τον Καρυπίδη, πασχίζουν να τον επαναφέρουν στα ίσα του για το μεγάλο "ραντεβού". Αλλά η ζημιά μπορεί να έχει ήδη γίνει. Ο Μέγας ετοιμάζει το πομπώδες "πάρτυ αρραβώνα" για εκείνον και την Βαρκάρη. Εκείνη όμως έχει αρχίσει να μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, επηρεασμένη απ' τους χειρισμούς του πατέρα της. Κι όταν ο Μέγας κι ο Γούλας κονταροχτυπηθούν για την Βαρκάρη, μια μεγάλη απόφαση θα τινάξει τα σχέδια όλων για τα καλά…

