“Η φωτογραφία της ζωής μου”: οι ιστορίες της Δευτέρας (εικόνες)

Το νήμα μιας ζωής ξεδιπλώνεται κάθε φορά, με αφορμή τις εικόνες που αιχμαλωτίστηκαν από τον φακό σε σημαδιακές στιγμές.

Την Δευτέρα 24 Μαΐου στις 23:30 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού ξεφυλλίζουν το φωτογραφικό άλμπουμ του Γιάννη Γκικάκη, της Αλίκης Αλεξανδράκη και του Δημήτρη Σόφου.

Ο Γιάννης Γκικάκης γεννήθηκε το 1941. Από νωρίς ένοιωσε την ανάγκη να μάθει κάποιο όργανο. Μετά το τέλος του σχολείου κατάφερε να μπει στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Με τα πρώτα λεφτά πήρε μια κιθάρα από ένα παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι. Πήγε στην Αμερική για εκπαίδευση και εκεί, είδε τυχαία στην τηλεόραση το Ed Sullivan Show, όπου «γνώρισε» τους Beatles.

Μετά πήγε στην Σούδα και εκεί ένωσε την μπάντα της λέσχης των Αμερικανών με την ελληνική μπάντα. Και το όνομα αυτών… «The Air Boys». Έκοψαν πολλά εισιτήρια και το συγκρότημά τους έγινε περιζήτητο στην Κρήτη. Ακολούθησαν δεκάδες εμφανίσεις και συναυλίες, τα έσοδα από τις οποίες δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ήταν οι Κρητικοί Μπιτλς.

Η Αλίκη Αλεξανδράκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πλάκα. Στο σπίτι άκουγαν πολλή μουσική, το Θέατρο της Τετάρτης και της Κυριακής, ενώ επισκέπτονταν συχνά αρχαιολογικούς χώρους. Ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική και το θέατρο, από την περιέργειά της να δει τι είναι αυτό. «Είναι μια περιπέτεια που δεν τελειώνει ποτέ!» δηλώνει η ίδια. Αποφάσισε να σπουδάσει στη δραματική σχολή Αθηνών του Θεοδοσιάδη. Οι γονείς της δεν την απέτρεψαν, την άφηναν να καθορίζει τη ζωή της και να παίρνει την ευθύνη των αποφάσεών της. Ξεκίνησε να παίζει στο θέατρο και μετά έφυγε για 10 χρόνια στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Της άρεσε πολύ η ζωή στην επαρχία, και εκεί είχε την ευκαιρία να παίξει ρόλους και έργα που δεν θα έπαιζε ποτέ στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Σόφος είναι 48 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κορωπί. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Μικρός είχε όνειρό να γίνει τροχονόμος. Τελικά έγινε εθελοντής πυροσβέστης. Είναι 20 χρόνια παντρεμένος και έχει έναν γιο 6 ετών. Το 2007 κάηκε το Πάνειον Όρος και τότε σαν πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Από τότε μπήκε μέσα του το μικρόβιο του εθελοντισμού. Το 2008 έστησε μια ομάδα πολιτικής προστασίας στην κοινότητα Κουβαρά και ορίστηκε υπεύθυνος. Το 2009 μπήκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βραβεύτηκαν ως εθελοντική ομάδα για την προσφορά τους.

