Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού: #SETMEFREECAMPAIGN από την “Αποστολή” (εικόνες)

Παγκόσμια Εκστρατεία της “Αποστολής” για τον Πολιτισμό, με κεντρικό μήνυμα “Ελευθέρωσε με”, για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών μνημείων.

«Το μήνυμα «Ελευθέρωσε Με» είναι μία δυνατή έκκληση για την επιστροφή πολιτισμικών μνημείων στους τόπους που γεννήθηκαν». Με αυτή τη φράση ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, παρουσίασε τη διεθνή καμπάνια του φιλανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή» με τίτλο #SETMEFREECAMPAIGN.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Ιερώνυμος, προσθέτοντας ότι «η Αρχιεπισκοπή Αθηνών στέλνει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Τα πολιτιστικά μνημεία δεν είναι ούτε λάφυρα, ούτε άψυχες πέτρες. Είναι ζωή, ιστορία, ο πολιτισμός κάθε λαού και δεν υπάρχει κανένα νόημα να κρατιούνται σε προθήκες μουσείων για φωτογραφίες ή επίδειξη δύναμης. Ήρθε η ώρα, κατέληξε, να διορθωθούν λάθη που έγιναν σε άλλες εποχές αρκεί να ακούσομε τη φωνή τους που μας λέει «Ελευθέρωσε Με»».

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» επεσήμανε ότι: «Τα πολιτιστικά αγαθά ανήκουν πρωτίστως και κυρίως στον φυσικό τους χώρο και στο λαό που τα δημιούργησε. Τόσο η αφαίρεσή τους, όσο και η συνεχιζόμενη κατακράτησή τους στερείται οποιασδήποτε ηθικής και νομικής νομιμοποιητικής βάσεως. Είναι ανήθικη, καταχρηστική και παράνομη. Το αίτημα, λοιπόν, για επιστροφή είναι πρωτίστως ηθικό και νομικό, αποτελεί δε αξίωση των Πανελλήνων, των Φιλελλήνων, αλλά και όλων των ανθρώπων που σέβονται την πολιτιστική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αγαθά των λαών και αντιτίθενται στην κλοπή, βίαιη αφαίρεση και μεταφορά τους σε ξένες χώρες, πρακτικές αποικιοκρατικού τύπου.

Ο κος Δήμτσας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της «Αποστολής» στην εταιρεία Aikor Productions, το δημιουργό και σκηνοθέτη του βίντεο Γιάννη Αϊβάζη, το περιοδικό Koita Magazine, τη bodypainter Έφη Τσιμπή, το φωτογράφο Κωνσταντίνο Λέπουρη καθώς και τους παρακάτω ηθοποιούς που στήριξαν αφιλοκερδώς την πρωτοβουλία της:

Αϊβάζη Γιάννη,

Γουλιώτη Στεφανία,

Δούκα Ζέτα,

Δούνια Νόνη,

Κακούρη Λεωνίδα ,

, Καρβούνη Κόρα,

Κορινθίου Μαρία,

Κουλουκάκου Αντιγόνη,

Κουρή Νεφέλη,

Ναυπλιώτου Μαρία,

Νούσια Τάσο,

Παπαφωτίου Μαρία,

Ρώτα Ρένο.

Η «Αποστολή» μας καλεί όλους στο #SETMEFREECAMPAIGN να ενώσουμε τη φωνή μας σε ένα δίκαιο, παγκόσμιο αίτημα.

Δείτε το βίντεο και στο κανάλι της «Αποστολής» στο YouTube

