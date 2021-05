Οικονομία

Eurogroup: τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία της ευρωζώνης

Η Λαγκάρντ συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα φτάσει τα προ-πανδημίας επίπεδα μέσα στο 2022.

Τα δειλά σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία της ευρωζώνης, αλλά και τους κινδύνους που εξακολουθούν να σχετίζονται με την πανδημία, κατέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης που συναντήθηκαν σήμερα στη Λισαβόνα.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, «Είμαστε αισιόδοξοι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και πολύ προσεκτικοί. Η ανάκαμψη βρίσκεται σε αναμονή και οι προκλήσεις παραμένουν. Οι κίνδυνοι από τις συνέπειες της πανδημίας στην κοινωνία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις είναι πραγματικοί».

Ο Πασκαλ Ντόναχιου τόνισε ότι καθώς ενισχύεται η ανάκαμψη, θα πρέπει να βρεθεί το σωστό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής για τη στήριξη των οικονομιών και η σωστή ισορροπία μεταξύ στήριξης της οικονομίας και βιώσιμης ανάκαμψης.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι αναφέρθηκε στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για την οικονομία (ανάπτυξη με ρυθμό 4,3% του ΑΕΠ το 2021 και 4,4% του ΑΕΠ το 2022), επισημαίνοντας ωστόσο τις αποκλίσεις μεταξύ τομέων της οικονομίας και μεταξύ των κρατών-μελών. Ο Π. Τζεντιλόνι υπογράμμισε τη σημασία των εργαλείων στήριξης της οικονομίας, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός SURE για τη στήριξη της απασχόλησης, ο οποίος καλύπτει περίπου το 20% της απασχόλησης στην ΕΕ και 30 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 19 χώρες.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην άρουμε τη στήριξη στους απασχολούμενους και στις επιχειρήσεις μας πολύ γρήγορα», είπε ο Π. Τζεντιλόνι, παρότι η στήριξη αυτή έχει οδηγήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη στο 7,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 8% το 2021 και το δημόσιο χρέος στο 102% του ΑΕΠ το 2021. «Είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε προσεκτικά τη μετάβαση σε πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης», πρόσθεσε και σημείωσε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις δημοσιονομικές τις κατευθύνσεις για το 2022 στις αρχές Ιουνίου.

Ο Επίτροπος Οικονομίας τόνισε ότι στόχος είναι η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και όχι απλώς η επιστροφή στα επίπεδα του 2019, με τη βοήθεια του Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης (RRF). Υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει λάβει 18 εθνικά σχέδια που αξιολογεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα και κάλεσε τα πέντε κράτη-μέλη που δεν το έχουν ήδη κάνει να επικυρώσουν την απόφαση για τους ίδιους πόρους, για να καταστεί δυνατή η πρώτη εκταμίευση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι η ΕΚΤ συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα φτάσει τα προ-πανδημίας επίπεδα μέσα στο 2022. Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα και αποκλίσεις στη διαδικασία ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό που ανεβαίνει το 2021, η Λαγκάρντ είπε ότι είναι προσωρινό και πως θα επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα το 2022.

Τις αποκλίσεις στην ανάκαμψη μεταξύ των κρατών-μελών, λόγω του ότι η πανδημία έπληξε το 2020 κάποιες χώρες περισσότερο, επεσήμανε και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

