Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Το δημόσιο μήνυμα του πρώην συντρόφου της

Το ζευγάρι χώρισε πριν από 20 ημέρες.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη πέρασε το βράδυ της Πέμπτης πανηγυρικά στον μεγάλο τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Last Dance», που είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn.

Η σκηνοθετική παρουσία της Ελλάδας είχε τη σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ τα ρούχα της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας, Βρεττός Βρεττάκος.

Όπως έγινε γνωστό ωστόσο 20 περίπου ημέρες πριν, η Στεφανία Λυμπερακάκη χώρισε από τον σύντροφό της, James Heuvelmans έπειτα από δυόμιση χρόνια σχέσης.

