Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνης για τα κρούσματα και τον εμβολιασμό (βίντεο)

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, τις περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων και το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού από την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

