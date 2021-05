Life

Αντηλιακό: Πώς να το βάλεις σωστά και ποια λάθη να αποφύγεις

Το αντηλιακό είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος της λαμπερής επιδερμίδας σου.

Ο νούμερο 1 εχθρός της επιδερμίδας του προσώπου σου, ο ήλιος, συμμαχεί με την ατμοσφαιρική ρύπανση και εσύ καλείσαι να φέρεις ενισχύσεις. Δώσε ένα χέρι βοηθείας στο αντηλιακό σου και θωράκισε την επιδερμίδα σου στο 100%.

Το πρόσωπό μας, συγκριτικά με παλαιότερα χρόνια, χρειάζεται μια ασπίδα προστασίας για να αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας κατά της ηλιακής ακτινοβολίας και της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Τα σωματίδια αέρα και οι ακτίνες UVA εντείνουν την οξείδωση των κυττάρων, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των ελεύθερων ριζών.

Έτσι το δέρμα μπαίνει σε μια διαδικασία οξειδωτικού στρες στην οποία εμφανίζονται φλεγμονές, ερυθρότητα και ευαισθησίες. Η συστηματική αντηλιακή φροντίδα είναι μονόδρομος, ειδικά όταν η ηλιοφάνεια, τους μήνες που ακολουθούν προβλέπεται να καλύπτει τις 13-14, τουλάχιστον, ώρες της μέρας. Παρόλα αυτά, η σύγχρονη κοσμετολογία, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη δράση των αντηλιακών δημιουργώντας ένα ισχυρό πέπλο προστασίας. Έρευνες έχουν δείξει πως όταν συνδυάζουμε ενεργά αντιοξειδωτικά μόρια με αντηλιακά φίλτρα, εμποδίζουμε τη διαδικασία της γήρανσης και παρατείνουμε την νεανική όψη.

Το ιδανικό συστατικό, αλλά και σύντροφος για το αντηλιακό σου είναι η βιταμίνη C. Η τοπική εφαρμογή του πολύτιμου αυτού αντιοξειδωτικού όχι μόνο προστατεύει τα δερματικά κύτταρα από την έκθεση στην UV ακτινοβολία αλλά, ταυτόχρονα, επανορθώνει προηγούμενες βλάβες. Είναι ένας καλός σύμμαχος για το αντηλιακό σου αφού αυξάνει τη φωτοσταθερότητα του. Παράλληλα σε προστατεύει από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ρύπανσης και χαρίζει άμεσα πιο ροδαλή υγιή όψη στην επιδερμίδα σου.

