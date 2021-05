Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: “Όχι” από EMA στη δεύτερη δόση για όσους παρουσίασαν θρόμβωση

Συστάσεις προς επαγγελματίες υγείας δόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Η δεύτερη δόση του εμβολίου που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά της COVID-19 δεν πρέπει να δίνεται σε όποιον είχε θρόμβους με χαμηλά αιμοπετάλια μετά τη λήψη της πρώτης δόσης, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων.

Οι συστάσεις για επαγγελματίες υγείας δόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει επανεξέτασης για σπάνιους, αλλά σοβαρούς θρόμβους που συνδέονται πιθανόν με τον εμβολιασμό μετά τη λήψη του συγκεκριμένου σκευάσματος και του εμβολίου κατά του κορονοϊού της Johnson & Johnson.

Ο EMA εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις θρόμβων στην κοιλιά και στον εγκέφαλο από τον Μάρτιο και έχει συστήσει οι ετικέτες των δύο εμβολίων να φέρουν μια προειδοποίηση για τα θέματα των θρόμβων, αλλά εξακολουθεί να θεωρεί πως τα συνολικά οφέλη υπερτερούν οιωνδήποτε κινδύνων.

"Ενώ οι θρόμβοι με χαμηλά αιμοπετάλια μετά τον εμβολιασμό είναι πολύ σπάνιοι, ο EMA εξακολουθεί να συνιστά στους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί για συμπτώματα... έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν έγκαιρη ειδική ιατρική μεταχείριση αν χρειαστεί", ανέφερε ο EMA.

O EMA ανέφερε πως οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν για οιεσδήποτε ενδείξεις θρόμβων ή χαμηλών αιμοπεταλίων μέσα σε τρεις εβδομάδες από τη λήψη της πρώτης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, Vaxzervia, και πως οι πλέον πρόσφατες συστάσεις θα προστεθούν στις πληροφορίες προϊόντος του εμβολίου.

