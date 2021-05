Υγεία - Περιβάλλον

Self test - Μαγιορκίνης: Έχουν διατεθεί πάνω από 13 εκατ. σε 3 εκατ. πολίτες (βίντεο)

Πόσα self test ήταν θετικά, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας

Σταθερή είναι η αποκλιμάκωση της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, και ρόσθεσε ότι υπάρχει «πορεία συρρίκνωσης».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική μείωση των νέων διαγνώσεων, κατά 16%, ενώ οι νοσηλείες στις ΜΕΘ έχουν μειωθεί κατά 11%. Αντίστοιχα, και οι θάνατοι από κορονοϊό έχουν μειωθεί κατά 11%. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι, έχουν ήδη καταγραφεί οι συνέπειες από το Πάσχα και έτσι γίνεται λόγος για συρρίκνωση.

Αναφορικά με τα self test, έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα από 13 εκατομμύρια συσκευές σε πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες, σχεδόν 9 εκατ. δηλώσεις έχουν περάσει στην πλατφόρμα.

Το σύνολο των θετικών τεστ που έχουν επιβεβαιωθεί από επαγγελματία υγείας είναι 19.641, που αντιστοιχεί σε 5% των διαγνώσεων από την αρχή της πανδημίας.

