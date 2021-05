Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: Επιστροφή στην κανονικότητα για τα νοσοκομεία στις αρχές Ιουνίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας για τα μονοκλωνικά αντισώματα.

Το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου, εκτίμησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, πως θα επιστρέψει στην κανονικότητα το σύστημα υγείας της χώρας μας, με την σταδιακή αποδέσμευση κλινών που είχαν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο επικαιροποιήθηκε σήμερα, η Παρασκευή είναι η πρώτη ημέρα κανονικής εφημερίας του Θριάσιου Νοσοκομείου, την Κυριακή είναι και για το Σισμανόγλειο, ενώ σταματάει η εφημερία του “Ερρίκος Ντυνάν”.

Όσον αφορά στο Σισμανόγλειο, θα δοθούν κλίνες non-COVID, κάποιες κλίνες ΜΕΘ που είχαν για περιστατικά COVID θα αποδεσμευτούν και θα ξεκινήσουν και τα χειρουργεία.

Την επόμενη Δευτέρα, 24 Μαΐου, είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, πως θα δοθούν κάποιες κλίνες για περιστατικά non COVID στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, κυρίως για προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Την επόμενη εβδομάδα, επίσης, θα είναι διαθέσιμες 22 κλίνες Εντατικής Θεραπείας για non-COVID περιστατικά.

Στην κανονικότητα επιστρέφει και η “Παμμακάριστος”, ενώ αποδεσμεύονται και κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υποστήριζε τις λειτουργίες των νοσοκομείων τις ημέρες που διαχειρίζονταν αποκλειστικά περιστατικά COVID.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόσβαση της χώρας μας σε μονοκλωνικά αντισώματα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είπε πως «η Ελλάδα συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια, κάτι που διασφαλίζει την πρόσβαση μας σε αυτά, όταν εγκριθούν», διευκρινίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού

Νεκρή η νεφροπαθής που “τράβηξε από λάθος τα καλώδια της αιμοκάθαρσης”

Eurogroup: τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία της ευρωζώνης