Κοινωνία

Μπέσσυ Αργυράκη: Κάηκε το εξοχικό της και μιλά σοκαρισμένη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Λύγισε” διαπιστώνοντας την έκταση της καταστροφής. Αναμνήσεις μιας ζωής έγιναν “στάχτη”.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Η Μπέσσυ Αργυράκη ειδοποιήθηκε από φίλους ότι το σπίτι της κινδυνεύει από την πυρκαγιά που κατέκαιγε τον οικισμό Άνω Πευκενέας. Περίμενε να ξημερώσει η γνωστή τραγουδίστρια πριν ξεκινήσει για την περιοχή. Θέλησε από κοντά να διαπιστώσει πόσο απειλήθηκαν αναμνήσεις μιας ζωής. “Λύγισε” μπροστά στην εικόνα.

«Είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο περιμένω να ξυπνήσω… Κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Πράγματα μιας ζωής, να βλέπεις να γίνονται στάχτη… Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς», λέει στην κάμερα.

Ο “παράδεισος” της οικογένειάς της, λέει πως ήταν αυτό το σπίτι. Τώρα θυμίζει κόλαση. Καταστράφηκε μεγάλο μέρος του. Βουρκώνει η Μπέσυ Αργυράκη στην σκέψη ότι μπορεί να μην γλίτωσε το ένα από τα δύο σκυλάκια της: «Δεν μπορεί, κάπου θα είναι γύρω εδώ… Εγώ θα μείνω εδώ, θα περιμένω να γυρίσει, φοβάμαι μην έχει πέσει στη φωτιά. Θα το περιμένω…»

Εν τω μεταξύ, ένας κτηνοτρόφος μόλις που πρόλαβε να πάρει τα ζώα, όταν οι φλόγες έζωσαν το μαντρί του. Κατάφερε να τα οδηγήσει με ασφάλεια μακριά από το πύρινο μέτωπο.

Θέλησε να δει μετά από ώρες τι απέμεινε στη μονάδα του και… μόνο κάποια σημάδια από την περίφραξη θυμίζουν την μέχρι χθες περιουσία του. «Το μαντρί εδώ ήταν, η στάνη… Έχω και τρία παιδιά, ζούσαμε από αυτό. Τώρα δεν υπάρχει ζωή, τελειώσαμε…», λέει.

Καταστράφηκε ολοσχερώς ένα οινοποιείο, κόποι μιας ζωής χάθηκαν σε λίγα λεπτά, μηχανήματα παραγωγής και τα αυτοκίνητα της επιχείρησης θυμίζουν παλιοσίδερα.

Από τις φλόγες δεν γλίτωσαν και ζωντανά, που βρίσκονταν σε αυλές σπιτιών.

