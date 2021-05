Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο καπνός από τη φωτιά “έπνιξε” την Αττική - Επιστήμονες εξηγούν στον ΑΝΤ1 τις επιπτώσεις (βίντεο)

Είναι τέτοιο το μέγεθος του προβλήματος, που αναμένεται να έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Η γη μετατράπηκε σε καύσιμη ύλη για να αναπτυχθεί η φωτιά στα Γεράνεια Όρη,δηλώνουν οι επιστήμονες. Περισσότερα από 40.000 στρέμματα με δάσος, ελαιόδεντρα, θάμνους και βότανα… “χάθηκαν”.

Για ένα 48ωρο τα σύννεφα καπνού έκαναν τη μέρα-νύχτα και τα αιωρούμενα σωματίδια επιβάρυναν την ατμόσφαιρα στην Αττική.

Οι εικόνες που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο, λίγο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, σε Πεντέλη και Θησείο, αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος που αναμένεται να έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Οι σταθμοί του Αστεροσκοπείου αποκαλυφτούν την έκταση που έχει η εξαιρετικά κακή, όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, εικόνα της ατμόσφαιρας από τα αιωρούμενα σωματίδια και τον καπνό της πυρκαγιάς. Στο διάστημα 3-4 το απόγευμα καταγράφηκαν τιμές από 75-135 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το αποπνιχτικό νέφος ήταν το Θησείο, το Χαϊδάρι, το Κερατσίνι, το Χαλάνδρι, η Γλυφάδα και το Μενίδι. Μάλιστα, η διάρκεια ατμοσφαιρικής πίεσης στη Γλυφάδα από τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων διήρκεσε πάνω από 7 ώρες.

Η λήψη προληπτικών μέτρων και η εφαρμογή της αντιπυρικής περιόδου, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η καύση σε ανοιχτούς χώρους, αποτελούν λύσεις για να αποφευχθούν παρόμοιες εικόνες το καλοκαίρι.

