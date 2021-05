Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Έκτακτα μέτρα από την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί διέλυσαν συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από τον Σύνδεσμο στην Ομόνοια. Σε ποιες περιοχές τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης.

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τον Σύνδεσμο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, στην Ομόνοια.

Αστυνομικοί διέλυσαν συγκέντρωση δεκάδων οπαδών του “Δικεφάλου του Βορρά” έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου, επί της οδού Μενάνδρου.

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21:00 της Παρασκευής 21 Μαΐου έως και τις 06:00 ώρα της Κυριακής Μαΐου, στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς:

Μάρνη (από τη συμβολή της με οδό 28ης Οκτωβρίου) - συνέχεια Καρόλου - Πλατεία Καραϊσκάκη - Αχιλλέως - αριστερά Κολωνού - αριστερά Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) - Πλατεία Ομονοίας - Σταδίου - αριστερά Εμμ. Μπενάκη - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Ζωοδόχου Πηγής - αριστερά Ανδρέα Μεταξά - αριστερά Εμμ. Μπενάκη - δεξιά Σόλωνος - αριστερά Θεμιστοκλέους - δεξιά Ακαδημίας - Πλατεία Κάνιγγος - Χαλκοκονδύλη - δεξιά 28ης Οκτωβρίου (μέχρι τη συμβολή με Μάρνη).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «η συγκεκριμένη απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην πόλη της Αθήνας, εν όψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδος, μεταξύ Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α), που θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαΐου, στις 21:00 (κεκλεισμένων των θυρών), καθώς και της άφιξης περί των 200 οπαδών του ΠΑΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωσή τους επί της οδού Μενάνδρου 58 στην Αθήνα (Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ)».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, «κατόπιν σχετικών πληροφοριών για επικείμενες αντισυγκεντρώσεις οπαδών άλλων ομάδων των Αθηνών στην περιοχή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για δημιουργία επεισοδίων μεταξύ τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καπνός από τη φωτιά “έπνιξε” την Αττική - Επιστήμονες εξηγούν στον ΑΝΤ1 τις επιπτώσεις (βίντεο)

myAADE Live: ΑΦΜ ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης

Κορονοϊός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: 11000 κρούσματα ημερησίως αν η χώρα είχε το ιικό φορτίο της Καλύμνου