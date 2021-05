Οικονομία

Κορονοϊός - ΔΝΤ: σχέδιο 50 δις δολαρίων για τον παγκόσμιο εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανισότητα στις υγειονομικές προοπτικές θα δημιουργήσει «μεγάλους κινδύνους για τον κόσμο», υποστηρίζει το Ταμείο.

Σχέδιο 50 δισ. δολαρίων για τη λήξη της πανδημίας, με τον εμβολιασμό τουλάχιστον του 40% του πληθυσμού όλων των χωρών έως το τέλος του 2021 και τουλάχιστον του 60% στο πρώτο εξάμηνο του 2022, πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η παγκόσμια οικονομία θα έχει από την πρόταση αυτή όφελος 9 τρισ. δολάρια λόγω της ταχύτερης επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας , το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα καρπωθούν πιθανόν οι πλούσιες χώρες, δήλωσαν στελέχη του ΔΝΤ.

Η κρίση έχει προκαλέσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι υγειονομικές προοπτικές θα είναι εξαιρετικά άνισες το 2022 , κάτι που δημιουργεί «μεγάλους κινδύνους για τον κόσμο», ανέφερε το Ταμείο.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε σε υγειονομική σύνοδο κορυφής, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη G20, ότι είναι εύλογο να στηρίξουν οι πλούσιες οικονομίες το σχέδιο με δωρεές τους για να διασφαλίσουν την ταχύτερη λήξη της πανδημίας.

«Οι αναπτυγμένες οικονομίες -από τις οποίες έχει ζητηθεί να συμβάλουν περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια- θα δουν πιθανόν τη μεγαλύτερη απόδοση που είχαν ποτέ δημόσιες επενδύσεις τους, έχοντας το 40% των κερδών από το ΑΕΠ και σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα», ανέφερε στο γραπτό κείμενο της ομιλίας της.

Από τα 50 δισ. δολάρια, που είναι το κόστος υλοποίησης του σχεδίου, τα 35 δισ. δολάρια προβλέπεται να πληρωθούν με επιχορηγήσεις από πλούσιες χώρες, ιδιώτες και πολυεθνικούς χορηγούς, ενώ τα υπόλοιπα 15 δισ. δολάρια θα καλυφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από πολυεθνικές αναπτυξιακές τράπεζες με πολύ χαμηλά ή μηδενικά επιτόκια.

Οι χώρες της G20 έχουν ήδη αποδεχθεί την ανάγκη για επιχορηγήσεις περίπου 22 δισ. δολαρίων ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση, οπότε απομένει ένα ποσό περίπου 13 δισ. δολαρίων για να καλυφθεί το ποσό των 50 δισ. δολαρίων, ανέφεραν στελέχη του ταμείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καπνός από τη φωτιά “έπνιξε” την Αττική - Επιστήμονες εξηγούν στον ΑΝΤ1 τις επιπτώσεις (βίντεο)

myAADE Live: ΑΦΜ ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης

Η Τροχαία αναζητά πληροφορίες για θύμα δυστυχήματος