Κοινωνία

Γνωριμία στο Facebook κατέληξε σε βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία 22χρονης.

Μια γνωριμία από το Facebook που κατέληξε στον βιασμό της κατήγγειλε μια 22χρονη.

Η νεαρή παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής και κατέθεσε όλη την αντριχιαστική ιστορία...

Παράλληλα έδωσε στην αστυνομία, φωτογραφίες και τα στοιχεία από τα social media για τον νεαρό που της επιτέθηκε και τώρα γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Όπως είπε, εδώ και δύο μήνες άρχισε να επικοινωνεί με έναν συνομήλικό της με τον οποίο τελικά συναντήθηκαν δύο φορές χωρίς να προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι συναντήθηκαν για καφέ και το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας.

Γύρω στις 22:30 επέστρεψαν μαζί με το μετρό προς το σπίτι της και αποβιβάστηκαν στον σταθμό «Νομισματοκοπείο». Ο νεαρός θα τη συνόδευε μέχρι το σπίτι της όμως, όπως κατέθεσε η 22χρονη, μόλις έφτασαν σε ένα υποφωτισμένο δρομάκι, πίσω από πρατήριο καυσίμων, της επιτέθηκε ξαφνικά, την ακινητοποίησε και τη βίασε, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε τρέχοντας.

Το επόμενο πρωί, η κοπέλα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και εκτός από τη μήνυση παρέδωσε στους αστυνομικούς όποια στοιχεία είχε για τον δράστη από τις διαδικτυακές τους επικοινωνίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρδαλιάς: Δύο self test σε όλους τους εργαζόμενους

Τροχαίο στη Γαύδο: Να λάμψει η αλήθεια, ζητά μέσω του ΑΝΤ1 η μητέρα της Κορίνας (βίντεο)

Ο καπνός από τη φωτιά “έπνιξε” την Αττική - Επιστήμονες εξηγούν στον ΑΝΤ1 τις επιπτώσεις (βίντεο)