Σύνοδος Κορυφής: Τα θέματα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ

Η διαχείριση της πανδημίας, η κλιματική αλλαγή, η Ρωσία και το Μεσανατολικό κυριαρχούν στην ατζέντα.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

H αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η κλιματική αλλαγή και η Ρωσία είναι τα βασικά θέματα της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στις 24 και 25 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη χρήση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού COVID που αναμένεται να διευκολύνει τα ταξίδια και τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ, εν όψει καλοκαιριού. Θα συζητηθούν τα τεχνικά σημεία, το κόστος και άλλοι παράμετροι. Κάποιοι ηγέτες θα ζητήσουν να διατηρήσουν το δικαίωμα να βάζουν πρόσθετους περιορισμούς όταν αυτό χρειάζεται.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η στήριξη του μηχανισμού COVAX και η πρόταση της Επιτροπής να δωρίσει η ΕΕ σε τρίτες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου ως το τέλος του χρόνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Μαΐου στις 20:00 (ώρα Ελλάδος). Στο δείπνο εργασίας θα συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως η Ρωσία και το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Αναμένεται, επίσης, να συζητηθεί το Μεταναστευτικό, κατόπιν αιτήματος του Ιταλού Πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι και των επαφών που είχε ο Σαρλ Μισέλ με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας για την κατάσταση στη Θέουτα.

Η δεύτερη ημέρα της Συνόδου θα ξεκινήσει στις 10.30 (ώρα Ελλάδος) και θα εστιάσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην κλιματική αλλαγή.

