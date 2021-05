Πολιτισμός

Τσίπρας στην Ακρόπολη: Σταματήστε να κακοποιείτε την πολιτιστική μας κληρονομιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πληγώνει τον πολιτισμό μας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου.

Aυταρχισμό και ιδιοκτησιακή νοοτροπία ακόμα και στον Πολιτισμό καταλόγισε στην κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την ξενάγηση στην Ακρόπολη από επιφανείς επιστήμονες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού και τις πρόσφατες εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κατά την ξενάγηση από τρεις «σπουδαίους και αναγνωρισμένους επιστήμονες», όπως σημειώνει σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει «το μέγεθος της τσιμεντένιας επέμβασης που αλλάζει το τοπίο ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, προκαλώντας την κριτική πλήθους επιστημόνων, την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης αλλά και επικριτικά άρθρα στο διεθνή Τύπο».

«Η ιδιοκτησιακή νοοτροπία και ο αυταρχισμός που επιδεικνύει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αποτελεί μόνο πλήγμα για την Δημοκρατία. Πληγώνει τον πολιτισμό μας. Στιγματίζει την εικόνα της χώρας μας» τονίζει ο κ. Τσίπρας. Χαρακτήρισε τον Παρθενώνα «μνημείο του μέτρου και της αρμονίας αλλά και παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας», επισημαίνοντας πως «η Ακρόπολη ανήκει στην ανθρωπότητα και στην αιωνιότητα» και υπογραμμίζοντας ότι «οι όποιες επεμβάσεις στον Ιερό Βράχο θα έπρεπε να έχουν ευρύτατη συναίνεση όχι μόνο της εγχώριας αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας».

Συνδέοντας τις έντονες αντιδράσεις που προκαλούν οι πρόσφατες εργασίες στην Ακρόπολη με αυτές που έχει προκαλέσει η απόφαση για τις αρχαιότητες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να ακούσει «την κραυγή αγωνίας της Διεθνούς Πολιτιστικής κοινότητας και να σταματήσει να κακοποιεί την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Ο κ. Τσίπρας, που συνοδευόταν από την Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σία Αναγνωστοπούλου και τον πρώην υφυπουργό Πολιτισμού, Κώστα Στρατή, ξεναγήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από την Ισμήνη Τριάνη, Επίτημη έφορο Ακροπόλεως και ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, τον Δρ. Τάσο Τανούλα, αρχιτέκτονα, προϊστάμενο του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων (1984-2012) και επιβλέπων της αναστήλωσης στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων (2013-2016) και τον Αλκη Πρέπη, καθηγητή Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων Ιστορικών Συνόλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο κι εμπειρογνώμονα της UNESCO σε θέματα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πελώνη: Ο κ. Τσίπρας για μια ακόμη φορά δυσφημίζει τη χώρα

«Επιτέλους ο κ. Τσίπρας βρήκε το δρόμο προς την Ακρόπολη, παρόλο που ως πρωθυπουργός δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τον χώρο, ενώ μας προκαλεί εντύπωση που δεν ανέφερε τίποτα για την εκεί συνάντησή του με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη», τονίζει σε δήλωσή της η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Απαντώντας στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κ. Πελώνη επισημαίνει: «Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του περί αισθητικής. Δεν μπορεί, όμως, να απαξιώνεται με εύκολους χαρακτηρισμούς η δουλειά μιας ομάδας επιστημόνων, υπό τον Μανόλη Κορρέ, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην Ακρόπολη -είναι η ίδια ομάδα που δουλεύει για την αναστήλωση της Ακρόπολης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Είναι τα έργα που, μεταξύ άλλων, έδωσαν για πρώτη φορά πρόσβαση στην Ακρόπολη σε ΑμΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Ο κ. Τσίπρας επέβλεψε τη στατικότητα των fake news για τον Ιερό Βράχο που αναμασά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες, κακοποιώντας την επιστήμη και την αλήθεια. Κάνει αντιπολίτευση για τα πάντα, από την πανδημία μέχρι την Ακρόπολη, αδιαφορώντας αν για ακόμη μια φορά δυσφημίζει τη χώρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού: #SETMEFREECAMPAIGN από την “Αποστολή” (εικόνες)

Χαρδαλιάς: Δύο self test σε όλους τους εργαζόμενους

Ο καπνός από τη φωτιά “έπνιξε” την Αττική - Επιστήμονες εξηγούν στον ΑΝΤ1 τις επιπτώσεις (βίντεο)