Κόσμος

Κίνα: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ισχυρός σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

(φωτογραφία αρχείου)

Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτου Γεωφυσικής (USGS), 7 βαθμών σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για Γεωεπιστήμες (GFZ) έπληξε σήμερα την επαρχία Τσινγκάι της Κίνας Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το GFZ.

Η κινεζική αυτή επαρχία βρίσκεται στο θιβετιανό υψίπεδο. Το 2010, σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών στο Τσινγκάι άφησε πίσω του 3.000 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Νωρίτερα, σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε την επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας 17 άλλους, όπως γνωστοποίησε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.48 το βράδυ (τοπική ώρα / 16.48 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο κοντά στην πόλη Νταλί, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιομέτρα.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, από τους 100.000 που ζουν σε αγροτικές κοινότητες σε αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.

Ορισμένα κτήρια κατέρρευσαν και άλλα υπέστησαν ζημιές. «Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και γίνονται έλεγχοι», τόνισαν. Το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας συνέστησε στους πολίτες να «μείνουν μακριά από κτήρια» σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Weibo.

Το κέντρο παρακολούθησης σεισμών ανακοίνωσε ότι το χτύπημα του Εγκέλαδου αποτελούσε συνέχεια «μιας σειράς μικρότερων σεισμών» που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα από αυτόν.

Τον Οκτώβριο του 2014, εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους μετά τον σεισμό μεγέθους 6 βαθμών στην ίδια περιοχή, κοντά στα κινεζικά σύνορα με τη Βιρμανία και το Λάος.

Η Κίνα πλήττεται τακτικά από σεισμούς, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός 7,9 βαθμών άφησε πίσω του 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους το 2008 στην επαρχία Σιτσουάν, ενώ το 2003 άλλος σεισμός 6,8 βαθμών σκότωσε 268 ανθρώπους στη Σιντζιάνγκ, προκαλώντας επίσης σημαντικές υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού

Τελικός Κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Έκτακτα μέτρα από την Αστυνομία

myAADE Live: ΑΦΜ ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης