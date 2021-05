Κοινωνία

Ναρκωτικά κρυμμένα κάτω από το κάθισμα αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μυρίστηκε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη.

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Έλληνα προέβησαν κατά τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, στελέχη του κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και οργανωμένης επιχείρησης με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, σε έλεγχο στην περιοχή της Δραπετσώνας Αττικής, στο Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του 29χρονου , εντοπίστηκε κάτω από το κάθισμα των επιβατών, επιμελώς κρυμμένη, μία νάιλον σακούλα, στην οποία υπήρχαν δύο νάιλον συσκευασίες περιέχουσες πιθανόν ηρωίνη, σε μορφή “βραχάκια”, συνολικού μικτού βάρους 103,2 γραμμαρίων.

Από το κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, το Ι.Χ.Ε. όχημα, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού

Κίνα: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ

Τελικός Κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Έκτακτα μέτρα από την Αστυνομία