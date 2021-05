Αθλητικά

Basket League: Η ΑΕΚ “ισοφάρισε” τον Παναθηναϊκό

“Μαγικό” δεύτερο ημίχρονο από τον “δικέφαλο” και… σόου Μέικον

Η ΑΕΚ βρήκε... μπόσικο τον Παναθηναϊκό και με "μαγικό" δεύτερο ημίχρονο και σόου του Μέικον νίκησε 92-80, ισοφάρισε σε 1-1 και του βάζει μεγάλα ζόρια στη σειρά. Προβληματική η εικόνα των "πρασίνων".

Στο ξεκίνημα ο ένας εξουδετέρωνε τον άλλο. Η φάση με την τάπα του Μορέιρα στον Χεζόνια, ήταν κάτι σαν «ξυπνητήρι» για τον Παναθηναϊκό και κυρίως για τον Παπαπέτρου, έκανε το 19-12, 19-24 και η πρώτη περίοδος, έκλεισε στο +4 (22-26) για τους Πράσινους.

Η ΑΕΚ δεν επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει, με Ζήση, Γόντικα και Ματσιούλις (28-33), αλλά στη συνέχεια, ένα επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Γόντικα, έφερε «έκρηξη» από τον Αγγέλου, τεχνική ποινή, η ηρεμία χάθηκε και ο Παναθηναϊκός, με Σαντ-Ρος, Χεζόνια και Παπαπέτρου, πήγε στο +15 (30-45). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με τον Ζήση οδηγό, με το ημίχρονο να κλείνει στο 39-47.

Η ΑΕΚ είχε καλύτερη ενέργεια στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους πλησίασε με Λοτζέσκι και Μέικον (47-49), με τον Σαντ-Ρος ο Παναθηναϊκός κρατούσε (52-58), αλλά με ένα σερί 10-0 και τρίποντα από Κατσίβελη-Γκίκα, οι γηπεδούχοι, πέρασαν μπροστά, (62-58). Με τον Μποχωρίδη, η ομάδα του Κάτας, αντέδρασε και ξαναπέρασε μπροστά, με 64-65.

Με τον Γκίκα και τον Μέικον, η ΑΕΚ πήγε στο 74-68 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε απάντηση με τρίποντο του Μπρέι (74-73). Με Μορέιρα και Λοτζέσκι η ΑΕΚ ξαναπήγε στο +6 (79-73) και με τον Μέικον κράτησε (81-75). Σε εκείνο το σημείο, με ένα μεγάλο τρίποντο του Ζήση (84-75), η πλάστιγγα έγειρε ξεκάθαρα υπέρ της ΑΕΚ, με τον Παπαπέτρου να μειώνει σε 85-78, 1:45 πριν το τέλος. Η απάντηση, ήρθε από τον Λοτζέσκι, για το 88-78, ο Μήτογλου αστόχησε μετά το τάιμ άουτ και με λέι απ ο Κατσίβελης, τελείωσε το παιχνίδι (90-78), για να πάει στο τελικό 92-80.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 39-47, 64-65, 92-80

