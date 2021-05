Κόσμος

Μήνυμα Μπλίνκεν στον Τσαβούσογλου για τα ελληνοτουρκικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στον ομόλογο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία τους στην Τουρκία.

Τη συνεχή στήριξη της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έθεσε το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, «ο υπουργός Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου συζήτησαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μας συμφερόντων στη Συρία και στο Αφγανιστάν. Ο υπουργός (Μπλίνκεν) σημείωσε τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ στις συνομιλίες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ Τουρκίας και Ελλάδας και τόνισε τη σημασία της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών».