Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Κολοκούρης στον ΑΝΤ1: δεν ξεκίνησε από αμέλεια η πυρκαγιά

Γιατί μιλά για μια από τις μεγαλύτερες φωτιές που εκδηλώνονται Μάιο και τι απαντά για τα εναέρια μέσα. Τι λέει για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των στελεχών της ΕΜΑΚ.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, αναφορικά με την φωτιά στα Γεράνεια Όρη

Όπως είπε ο Στέφανος Κολοκούρης, «ήταν μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 20-30 ετών σε τέτοιο μήνα, που καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Η φωτιά ήταν σε περιοχή που ήταν εξαιρετικά δυσπρόσιτη, ωστόσο από την δεύτερη ημέρα καταφέραμε να την έχουμε σε ύφεση».

Σε ότι αφορά τα αίτια της φωτιάς, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι «Το μόνο σίγουρο είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από καύση κλαδιών. Δεν μπορεί να είναι από αμέλεια, όταν ξέρεις ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και από τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φλόγα, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά».

«Αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν η μεγάλη ισχύς των ανέμων που έφτασαν τα 8 μποφόρ, που ανέβασαν την πυρκαγιά στο βουνό και εκεί δεν είχαν πρόσβαση οι επίγειες δυνάμεις», είπε ο κ. Κολοκούρης, απαντώντας στην κριτική για τον αριθμό των εναέριων μέσων που υπήρχαν διαθέσιμα, συμπληρώνοντας «Η πυρκαγιά ξεκίνησε νύχτα και επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης από εναέρια μέσα. Οι επίγειες δυνάμεις, που έφτασαν εγκαίρως, κατάφεραν να ελέγξουν το μεγαλύτερο μέρος της πυρκαγιάς, όμως από κάποιο σημείο ξέφυγε η φωτιά προς την χαράδρα, σε ένα σημείο που δεν υπήρχαν δρόμοι και θα ήταν επικίνδυνο για κάθε άνθρωπο να πλησιάσει, καθώς δεν θα είχε οδό διαφυγής σε περίπτωση αλλαγής φοράς του ανέμου».

Σε ότι αφορά την εικόνα στο μέτωπο με το πρώτο φως της ημέρας, είπε ότι υπάρχει μια βασική εστία, η οποία είναι σε πεδινό σημείο, προσβάσιμο από επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις και από εναέρια μέσα.

Ακόμη, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό πως από μια τέτοια πυρκαγιά δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Για τον εμβολιασμό της ΕΜΑΚ

Ερωτηθείς για την απόφαση του, περί υποχρεωτικού εμβολιασμού όσων στελεχώνουν την ΕΜΑΚ, ο κ. Κολοκούρης απάντησε «Έχω υπηρετήσει επί πολλά χρόνια στην ΕΜΑΚ, εκ των οποίων 4 έτη ως διοικητής και έχω βρεθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου. Σκεφθείτε να χτυπήσει το τηλέφωνο στη μία τη νύχτα και να μου πουν «60 άτομα στο C-130 για την Αρμενία, διότι έχουμε ανθρώπους εγκλωβισμένους σε κτήρια από σεισμό». Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει εφεδρεία στην ΕΜΑΚ, λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και δεν δουλεύουν εκ περιτροπής, 50%-50% τα μέλη της, για να προφυλαχθούν αυτοί κι η υπηρεσία. Τι θα κάνουμε; Δεν θα τους σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους; Ρητορικό το ερώτημα. Αυτό λέω σε όλους ότι θα πρέπει να είναι προστατευμένα τα στελέχη της ΕΜΑΚ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα επ΄ αυτού με τα στελέχη της ΕΜΑΚ, που είναι τα καλύτεροι και πιο εκπαιδευμένα του του Σώματος».

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Στην πρωινή (ώρα 05:51) ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή των Γερανείων αναφέρονται τα εξής:

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαΐου 2021, στην περιοχή Σχίνος Λουτρακίου Κορινθίας είναι σε εξέλιξη, με πολλές διάσπαρτες ενεργές καύσεις. Συνολικά επιχειρούν 278 πυροσβέστες, 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ, το κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο “ΟΛΥΜΠΟΣ”, οκτώ (8) Α/Φ, οκτώ (8) PZL, δύο (2) Ε/Π και ακόμη δύο (2) Ε/Π του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. ως συντονιστικά.

Συνδρομή παρέχουν: δύο (2) Ε/Π του Ελληνικού Στρατού, εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων διεξάγεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη».