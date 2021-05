Πολιτική

Πίεση Μητσοτάκη σε Ερντογάν και ΕΕ για τους πρόσφυγες ως γεωπολιτικά “πιόνια”

Τα ηχηρά μηνύματα προς την Άγκυρα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το Μεταναστευτικό και το Προσφυγικό.

«Είναι αδιανόητο μετανάστες και πρόσφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά "πιόνια" ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εκτελεστικό διευθυντή της FRONTEX, Φαμπρίτσε Λετζέρι.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή, αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

«Είναι μια ευκαιρία να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική συνεργασία που διατηρούμε τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων μας, που αποτελεί δικαίωμα της χώρας μας και υποχρέωση απόλυτα συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο. Γνωρίζουμε πως είμαστε μια ήπειρος που παρέχει διεθνή προστασία όπου αυτό είναι αναγκαίο και θέλουμε να προσφέρουμε νόμιμες οδούς για μετανάστευση αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας απέναντι στα κυκλώματα διακινητών», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, με την ενεργό στήριξη της Frontex, καταφέραμε να μειώσουμε τις ροές κατά σχεδόν 80% το 2020 και κατά επιπλέον 72% από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, και κυρίως το ελληνικό Λιμενικό αλλά και τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ το Λιμενικό και τη FRONTEX για την προστασία που παρέχουν έναντι του κινδύνου απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Η προστασία των συνόρων μας όχι μόνο αποτρέπει τις παράτυπες αφίξεις, αλλά προστατεύει και τις ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ για άλλη μια φορά στον γείτονά μας, την Τουρκία, και να την ενθαρρύνω να παραμείνει προσηλωμένη σε όσα προβλέπει η Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας και να εργαστεί πιο ενεργά για την αποτροπή των παράτυπων αφίξεων και για να μειώσει περαιτέρω τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο», επισήμανε επίσης ο πρωθυπουργός.

Μήνυμα κατά της εργαλειοποίησης μεταναστών και προσφύγων

Στη συνέχεια του εισαγωγικού διαλόγου με τον εκτελεστικό διευθυντή της FRONTEX, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «είναι αδιανόητο μετανάστες και πρόσφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά "πιόνια" ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί όποτε αυτό συμβαίνει. Συνέβη πέρυσι τον Μάρτιο, στα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία. Συνέβη ξανά πριν από λίγες ημέρες στη βόρεια Αφρική. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν θα δεχτούμε την άσκηση πίεσης από χώρες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν μετανάστες και πρόσφυγες ώστε να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα όποια συμφέροντά τους».

«Η δυνατότητα που μας δίνεται να κάνουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα είναι πραγματικά μια μεγάλη ανταμοιβή για τον Οργανισμό μας. Είναι η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η FRONTEX, ως οργανισμός προστασίας χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και η αναγνώριση της δράσης εκατοντάδων γυναικών και ανδρών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της FRONTEX και φιλοξενούνται από την Ελλάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Λετζέρι.

«Η παράτυπη μετανάστευση είναι μέρος της αποστολής μας, να την παρακολουθούμε, να την εντοπίζουμε και να την αντιμετωπίζουμε, περιλαμβανομένων των επιστροφών. Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε όλα τα κράτη- μέλη και συγκεκριμένα την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Όταν θα είναι και πάλι εφικτές οι επανεισδοχές από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Ελλάδα και να συνεργαστούμε με την Τουρκία και όλες τις τρίτες χώρες που εμπλέκονται στη διαδικασία της επιστροφής. Αυτό είναι μέρος της αποστολής μας και θα ήθελα να επαναλάβω πως εργαζόμαστε σε αυτό», επισήμανε ο εκτελεστικός διευθυντής της FRONTEX.

«Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην στήριξή μας προς την Ελλάδα και πολύ ευγνώμονες για την εξαιρετική συνεργασία, γιατί η Ελλάδα είναι το κύριο πεδίο δράσης του ευρωπαϊκού Μόνιμου Σώματος. Και είμαστε πολύ περήφανοι για την δράση του στη χώρα σας», τόνισε ο κ. Λετζέρι

«Είναι κρίσιμο, όταν συζητείται στην Ευρώπη το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, να διασφαλιστεί ότι η FRONTEX θα διατηρήσει τον νευραλγικό ρόλο της στην προστασία των κοινών συνόρων μας», υπογράμμισε κατά την εισαγωγική συζήτηση ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότης Μηταράκης.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να διευκολύνει τη νόμιμη μετανάστευση αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινητών. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν ξανά επεισόδια μαζικής παράτυπης μετανάστευσης, όπως συνέβη στον Έβρο και συμβαίνει τώρα στην Ισπανία. Είναι σημαντικό όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την FRONTEX στην εκτέλεση της αποστολής της», σημείωσε ο κ. Μηταράκης.