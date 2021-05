Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Από 1η Ιουνίου θα εκδίδεται ψηφιακά στην Ελλάδα - Πώς θα λειτουργεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την 1η Ιουνίου οι Έλληνες θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό . Τι είναι και πώς θα εκδίδεται.

Ανοίγει ο δρόμος για το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 κατόπιν της συμφωνίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών μελών έπειτα από σχετική πρόταση που είχε κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να εκδίδει το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό από την 1η Ιουνίου, καθώς έχει ήδη περάσει με επιτυχία το τεστ προσομοίωσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι πρακτικά η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19. Στόχος είναι να διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για «εργαλείο διευκόλυνσης και όχι διακρίσεων» είχε κάνει λόγο εξ αρχής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Έτσι, οι Έλληνες πολίτες από την 1η Ιουνίου θα μπορούν να μπούνε στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr και να εκδίδουν το green pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους. Να αναφέρουμε ότι το green pass υλοποιείται από την ΕΔΥΤΑ, την ΗΔΙΚΑ με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα περιέχουν έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα κωδικοποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λογισμικό το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Όσον αφορά τα δεδομένα που θα περιέχει το πιστοποιητικό περιορίζονται στις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα μπορούν να διατηρούνται από τις χώρες που επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού, μέσω της επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Τα επόμενα βήματα που θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι από πλευράς της ΕΕ είναι να δημιουργήσει η Επιτροπή την ψηφιακή υποδομή που θα διευκολύνει την επαλήθευση της γνησιότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν την εισαγωγή των αναγκαίων αλλαγών στα εθνικά συστήματα μητρώων υγείας.

Ειδήσεις σήμερα;

Γρηγόρης Λαμπράκης: Ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης

Πίεση Μητσοτάκη σε Ερντογάν και ΕΕ για τους πρόσφυγες ως γεωπολιτικά “πιόνια”

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: κορονοϊός και ανοσία, κολπίτιδες και ο “αντίχειρας της μαμάς”