“Η Φάρμα”: Οι δίδυμες Τσικιτίκου αντίπαλες! (βίντεο)

Ανατρεπτικό και γεμάτο εκπλήξεις είχε το επεισόδιο της "Φάρμας" το βράδυ της Παρασκευής.

Άλλο ένα συναρπαστικό επεισόδιο της «Φάρμας» παρακολουθήσαμε το βράδυ της Παρασκευής.

Στο επεισόδιο είδαμε τον Σάκη Τανιμανίδη να επισκέπτεται το σπίτι και να κάθεται στο τραπέζι με όλους τους παίκτες, προκειμένου να αναδειχθεί ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Ο παρουσιαστής ζήτησε από την αρχηγό, Κυριακή Κατσογρεσάκη, να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο ανάμεσα από τους δύο υπηρέτες, την Φένια Τσικιτίκου και τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Η Κυριακή Κατσογρεσάκη επέλεξε τελικά την Φένια, αφού με τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο είναι αρκετά κοντά και κάνουν παρέα.

Στη συνέχεια, η Έλενα Τσικιτίκου και η Κάτια Δέδε αγωνίστηκαν για την ασυλία και τελικά αυτή που τα κατάφερε ήταν η Κάτια Δέδε.

Έτσι, οι δίδυμες αδερφές Τσικιτίκου θα μονομαχήσουν σήμερα για την παραμονή τους στη «Φάρμα».

