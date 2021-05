Πολιτική

Lockdown - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: να αφήσουμε τα επιδόματα και να “ξαναπιάσουμε δουλειά”

Τι είπε για το “βόλεμα” πολλών με τα επιδόματα, την αποποινικοποίηση της κάνναβης, την φωτιά στα Γεράνεια και τους λάθος χειρισμούς στα εμβόλια για τον κορονοϊό. Γιατί επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη.

«Είμαστε σε ασταμάτητες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης της οικονομίας, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μπουν δυνατά σε μια ομαλή λειτουργία. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει για να τους βοηθήσουμε, καθώς εκεί κρίνονται πολλά για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα στην Εστίαση πάει καλά, σε λίγες ημέρες ανακοινώνουμε και το πρόγραμμα για τον Τουρισμό και κοιτάζουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε πόρους, επειδή τώρα είμαστε στα όρια μας, για να υπάρξει πρόγραμμα ενίσχυσης για επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο, για τα ταξί και άλλους κλάδους», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «έχει ανοίξει η εστίαση και ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορούν να βρουν υπαλλήλους τα μαγαζιά για να δουλέψουν. Το ίδιο δε μας λένε και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Εμείς δεν έχουμε πει ότι αιωνίως θα στηρίζουμε τους ανθρώπους για να μην δουλεύουν. Τους στηρίζουμε για να βρουν δουλειά. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Καμία φορά η συνεχόμενη λήψη επιδομάτων μειώνει την ανάγκη για εργασία. Σου λέει κάποιος «παίρνω το επίδομα, παίρνω και κάτι “μαύρα” και είμαι καλά». Σιγά-σιγά φεύγουμε από την ιδέα του επιδόματος και πάμε στην ιδέα της δουλειάς. Όλα τα μέτρα του Υπ. Ανάπτυξης έχουν ως επίκεντρο τις θέσεις εργασίας. ”Ξαναπιάνουμε δουλειά” είναι το μήνυμα. Αρκετό καιρό κάτσαμε αναγκαστικά λόγω της πανδημίας, τώρα πρέπει να δουλέψουμε. Και το πρόγραμμα για τον τουρισμό αυτό προϋποθέτει, την στήριξη των θέσεων εργασίας».

«Εγώ ως παλαιός έμπορος που έχω δουλέψει πολύ πίσω από τον πάγκο των βιβλίων, σκέφθηκα να δώσουμε δύο Κυριακές για να ανοίξουν τα μαγαζιά για να ρεφάρουν λίγο, αφότου καταργήθηκε το click inside. Δεν είπαμε να καταργήσουμε τις Κυριακές ή να δουλεύουμε όλες τις ημέρες. Η αντίδραση σε αυτό πολλών εμπορικών συλλόγων και της ΓΣΕΕ με ξεπερνά, την ώρα που λέμε να βρούμε λεφτά από το πουθενά για να στηρίξουμε το λιανικό εμπόριο», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η οικονομία έχει μείνει πίσω και ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι λίγο περισσότερο για να πάμε μπροστά και να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε κολλήσει».

Για γάμους και δεξιώσεις

«Στα catering και στις δεξιώσεις θέλουμε να δουλεύουν οι άνθρωποι με τους όρους της εστίασης. Αν υπάρχουν μεγάλοι χώροι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περιορισμός στα άτομα. Αυτή είναι η πάγια θέση του Υπουργείου, αλλά η επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σε ότι αφορά το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανέφερε ότι από τις αρχές Ιουνίου μπορεί να εξεταστεί παράταση της καταληκτικής ώρας από τις 00:30 που είναι σήμερα και ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει κατάργηση αυτού του μέτρου.

Για το εμβόλιο της AstraZeneca και την φωτιά στα Γεράνεια

Για το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ότι «υπήρξε μια λανθασμένη επικοινωνιακή διαχείριση σε ότι αφορά τις παρενέργειες», συμπληρώνοντας όμως ότι «στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν φτάσει σε επίπεδο ανοσίας καθώς έχει εμβολιαστεί πάνω από το 70% του πληθυσμού, ο εμβολιασμός έχει γίνει με το εμβόλιο της AstraZeneca».

«Να εκφράσω την συμπαράσταση μου στους πυρόπληκτους και να τους πω ότι το Κράτος θα είναι δίπλα τους. Η Πολιτική Προστασία κατάφερε μέσα στην νύχτα, πολύ γρήγορα να σώσει τους ανθρώπους και οι δρόμοι αποκλείστηκαν για να μην κινδυνεύσουν συμπολίτες μας», είπε ο κ. Γεωργιάδης, για την φωτιά στα Γεράνεια Όρη, αφήνοντας και έμμεσες αιχμές για την φωτιά στο Μάτι. Συμπλήρωσε ότι «το επιχειρησιακό σκέλος δεν το γνωρίζω καθόλου και δεν θα ήθελα να μπω σε αντιδικία με τον κ. Σπίρτζη. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία καταγγελία κατοίκων ότι δεν υπήρχαν πτητικά μέσα. Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ και όπως όλοι ξέρουμε δεν πετάνε τη νύχτα τα αεροπλάνα, ακόμη και αν έχεις 5.000 αεροπλάνα. Γιατί ξεκίνησε την νύχτα; Γιατί ένας άνθρωπος αποφάσισε την νύχτα με 8 μποφόρ να κάψει κλαδιά, κάτι που για μένα είναι αδιανόητο. Λάθη μπορεί να έγιναν, δεν είμαστε αλάνθαστοι».

Για την Βουλή και την φαρμακευτική κάνναβη

Σε ότι αφορά την πλήρη επαναφορά της κανονικής λειτουργίας της Βουλής, αφού κατηγόρησε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για «παιδιάστικη συμπεριφορά» σε ότι αφορά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την φαρμακευτική κάνναβη την Παρασκευή, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχει ήδη συζητηθεί στην Διάσκεψη των Προέδρων το χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναφοράς των δραστηριοτήτων της, ότι αυτή γίνεται σταδιακά στο πλαίσιο της πρόληψης καθώς δεν έχει εμβολιαστεί το σύνολο βουλευτών και προσωπικού και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «θέλει να προλάβει αυτό που είναι δρομολογημένο να γίνει».

«Το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάνναβη χθες βράδυ ψηφίστηκε τυπικά από 158 βουλευτές της ΝΔ, θεωρητικά ήταν περισσότεροι καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ το στήριζαν και το υπερψήφιζαν, αλλά τελικώς αποχώρησαν όλα τα κόμματα από την ψηφοφορία και φέρθηκαν σαν παιδιά της Α' Δημοτικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, κάτι που είναι ασυνήθιστο στα κοινοβουλευτικά χρονικά όταν στηρίζει κάποιος ένα νομοσχέδιο», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Προσέθεσε ότι «Χθες έγινε στην Βουλή ένα μεγάλο βήμα υπέρ των ασθενών που την χρειάζονται και υπέρ της εθνικής οικονομίας. Ήταν τιμητικό που ο Γιώργος Παπανδρέου ήρθε να μιλήσει και να στηρίξει το νομοσχέδιο, μιλώντας επαινετικά και για εμένα, ζητώντας πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης. Αυτό είναι κάτι που η Κυβέρνηση δεν το εξετάζει».

Απαντώντας σε αιχμές για μεταστροφή και «κωλοτούμπα» της ΝΔ στο θέμα της φαρμακευτικής κάνναβης, σε σχέση με όσα έλεγε παλαιότερα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «προχθές έγιναν τα εγκαίνια των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport, παρουσία του κ. Σπίρτζη ως εκπροσώπου του Αλέξη Τσίπρα, όταν για αυτά τα αεροδρόμια κατηγορούσαν την Κυβέρνηση Σαμαρά τότε όλος «ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ο Πολάκης που έλεγε ότι δεν θα αφήσει να πάρουν Γερμανοί το αεροδρόμιο των Χανίων. Τώρα, τι κάνει ο κ. Πολάκης; Είναι αγκαλιά με τους Γερμανούς».