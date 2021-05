Κοινωνία

Σαλαμίνα: Καλούσαν τους πολίτες και ακύρωναν τα ραντεβού εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση - καταγγελία του βουλευτή Β’ Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος για τους εμβολιασμούς στη Σαλαμίνα.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο βουλευτής Β’ Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος για τους εμβολιασμούς στη Σαλαμίνα.

Όπως καταγγέλλει μέσω της προσωπικής του σελίδας στο facebook ο κ. Μαρκόπουλος κάποιοι ασυνείδητοι έπαιρναν τηλέφωνο σε ανυποψίαστους πολίτες και ακύρωναν τα ραντεβού που είχαν κλείσει για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Η ανάρτηση του κ. Μαρκόπουλου

"Πληροφορήθηκα πως ασυνείδητα κι επικίνδυνα άτομα, κακόβουλα κι έχοντας προφανώς πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα και ονόματα, καλούσαν τηλεφωνικά πολίτες που είχαν κανονίσει ραντεβού για εμβολιασμούς στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας κι ακύρωναν τις συναντήσεις τους.

Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι του νησιού καλούσαν αγανακτισμένοι να μάθουν γιατί άλλαζαν αιφνιδιαστικά οι εμβολιασμοί τους κατά του COVID 19, κάτι που φυσικά δεν ήταν αλήθεια.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της διοίκησης του Κέντρου Υγείας του νησιού και της Β Υ. Π. Ε η υπόθεση πήρε την αστυνομική οδό. Ο λόγος πλέον βρίσκεται στις αστυνομικές αρχές να αποκαλύψουν όσους έδρασαν με αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της συγκεκριμένης υγειονομικής μονάδας δεν θα περάσουν".

Ειδήσεις σήμερα;

Lockdown - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: να αφήσουμε τα επιδόματα και να “ξαναπιάσουμε δουλειά”

Σούπερ μάρκετ και καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή - Το ωράριο λειτουργίας

Γρηγόρης Λαμπράκης: Ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης