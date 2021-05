Τεχνολογία - Επιστήμη

Λινού - Θωμαϊδης: το lockdown έφερε αύξηση 40% στην χρήση ουσιών και στο κάπνισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παράπλευρες επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία, από τον πολύμηνο περιορισμό. Τι δείχνουν τα λύματα για το ιικό φορτίο στην Αττική. Κόντρα για τον υποχρεωτικο εμβολιασμό.

«Τα εμβόλια αντιμετωπίζουν όλες τις έως σήμερα γνωστές μεταλλάξεις. Η άρση των περιορισμών ήταν αναγκαία και παρότι ανοίξαμε και ιδίως το Πάσχα και με αυξημένη κινητικότητα δεν είχαμε αύξηση στα κρούσματα. Βέβαια, αν υπήρχε περιορισμός, ίσως είχαμε λιγότερα κρούσματα. Όμως πρέπει να δούμε την συνολική επιβάρυνση της υγείας όλων μας, διότι στο lockdown έχει αυξηθεί η παχυσαρκία και έχουμε αύξηση στην χρήση απαγορευμένων και εξαρτησιογόνων ουσιών, στις οποίες πρέπει να προστεθεί και το κάπνισμα, τα αποτελέσματα από την αύξηση του οποίου θα φανούν σε 5-10 χρόνια», είπε στον ΑΝΤ1 , Αθηνά Λινού.

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης είπε ότι «ακόμη μια εβδομάδα βλέπουμε σταθεροποιημένο ιικό φορτίο στα λύματα, που σημαίνει ότι στην Αττική υπάρχει μια διασπορά που εντοπίζεται στις μικρότερες ηλικίες που δεν τηρούν τα μέτρα ούτε έχουν εμβολιαστεί, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε την πρόοδο των εμβολιασμών και ενίσχυση του τείχους προστασίας, που έχουν οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και στον αριθμό των διασωληνωμένων. Είναι μια εύθραυστη ισορροπία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους εμβολιασμούς για να αυξηθεί η προστασία».

Όπως σημείωσε ο κ. Θωμαϊδης, «ειδικά στην Αττική έχουμε δει αύξηση σε παράνομες ουσίες το τελευταίο εξάμηνο, κατά 40% τον Μάρτιο σε σχέση από τον Οκτώβριο, στην χρήση κάνναβης, πέραν της αύξησης στην χρήση κοκαΐνης».

Για τον εμβολιασμό

«Όταν έχουμε πολλά εμβόλια που προκαλούν πολλές και διαφορετικές παρενέργειες σε πολλούς ανθρώπους, θα ήταν καλύτερο να υπάρχει η ευχέρεια στους πολίτες να επιλέγουν εμβόλιο, με την συμβουλή και του γιατρού τους», είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», σχετικά με τις θρομβώσεις και στην Ελλάδα μετά από τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού με το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ότι «δυστυχώς παρενέργειες συμβαίνουν σε ορισμένα άτομα».





Όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον "υποχρεωτικό" εμβολιασμό, με αφορμή την εντολή για την ΕΜΑΚ. Στην εκπομπή μίλησε ο Κώστας Χρυσόγονος για όσα προβλέπει το νομικό πλαίσιο, ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης που δίνει μπόνους στο προσωπικο του που θα εμβολιαστεί, αλλά και ο Πρόεδρος των νοσηλευτών, ο οποίος ζήτησε περισσότερη ενημέρωση και την ελευθερία να μπορεί κάθε πολίτης το εμβόλιο που θα κάνει.

Παρακολουθήστε τον σχετικο διάλογο:

Ειδήσεις σήμερα

Μήνυμα Μπλίνκεν στον Τσαβούσογλου για τα ελληνοτουρκικά

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Κολοκούρης στον ΑΝΤ1: δεν ξεκίνησε από αμέλεια η πυρκαγιά

Θρόμβωση από εμβόλιο AstraZeneca - Μεταξάκης στον ΑΝΤ1: θα είχα πεθάνει, αν…