Ρόδος: Ο Χαρδαλιάς στο mega εμβολιαστικό κέντρο

Αυτοψία Χαρδαλιά στο νέο εμβολιαστικό κέντρο της Ρόδου. Σε λειτουργία από Δευτέρα με 24 εμβολιαστικές γραμμές.

Το mega εμβολιαστικό κέντρο στη Ρόδο, που θα λειτουργήσει από την προσεχή Δευτέρα, επιταχύνοντας τη διαδικασία εμβολιασμού των κατοίκων του νησιού, επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, καθώς και κλιμάκιο στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο υφυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία, μαζί με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, και τον δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, για την οριστική χωροθέτηση του νέου εμβολιαστικού κέντρου, δυναμικής 24 εμβολιαστικών γραμμών.

Το νέο εμβολιαστικό κέντρο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας στο Φαληράκι Ρόδου.

Σε δηλώσεις τους οι κύριοι Χαρδαλιάς και Θεμιστοκλέους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εργασίες που έγιναν ώστε να μετατραπεί το κλειστό γυμναστήριο σε μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο κι ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τις υπηρεσίες και τους τοπικούς παράγοντες για την προσπάθεια που κατέβαλλαν έτσι ώστε να είναι έτοιμο το κέντρο.

Η εργασία που έγινε αποτελεί πρότυπο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που γίνεται αφορά τους πολίτες «για να μπορούν να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς στην κανονικότητά μας». Τόσο ο κ. Χαρδαλιάς, όσο και ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμαναν την ανάγκη να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς οι εμβολιασμοί κι έκαναν έκκληση προς τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, αλλά και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν με δηλώσεις τους και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, καθώς και η βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ Μίκα Ιατρίδη, που παρέστη στην ενημερωτική επίσκεψη.

Θα είναι ένα εμβολιαστικό κέντρο με τη δυνατότητα χιλιάδων εμβολιασμών ημερησίως, τόνισε ο περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως σε χρόνο ρεκόρ διαμορφώθηκαν οι χώροι ενός αθλητικού γηπέδου σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο κέντρο εμβολιασμού.

«Αυτή η μάχη μάς αφορά όλους κι οφείλουμε να μπαίνουμε σε αυτή κάθε μέρα με τη δύναμη που μας δίνει η γνώση οτι θα την κερδίσουμε βήμα-βήμα. Με επιμονή και αφοσίωση. Σε αυτόν τον νέο υπέροχο χώρο, όπως και σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα των νησιών μας, πηγαίνουμε για να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας, να νικήσουμε την αγωνία, την αβεβαιότητα, την ακινησία. Είμαστε όρθιοι και θα βγούμε νικητές» τόνισε ο κ. Χατζημάρκος.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τη γέφυρα στην περιοχή «Χαράκι», η κατασκευή της οποίας έχει ολοκληρωθεί και ενημερώθηκε για το έργο από τον περιφερειάρχη.

