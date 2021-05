Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το νέο στοιχείο -“κλειδί” και η οργή του συζύγου της Καρολάιν

Τι λέει ο άνδρας για όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες αναφορικά με όσα συνέβησαν τις μοιραίες ώρες΄. Τι λένε περίοικοι και πως "συνδέεται" η τραγωδία με άλλο "χτύπημα".

Ένα νέο στοιχείο - «κλειδί» για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά ήρθε στην δημοσιότητα. Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, που έκανε εκ νέου επιτόπια έρευνα στην περιοχή, σε μία προσπάθεια να συλλέξει στοιχεία για το αποτρόπαιο έγκλημα, ακολούθησε τη διαδρομή που πιθανότατα πήραν οι δράστες σε έναν ερημικό, κοντινό δρόμο.

Κάμερα κατέγραψε ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο να στρίβει σε αυτό τον δρόμο και μετά από δύο περίπου ώρες να επιστρέφει και να χάνεται με ταχύτητα.

Τι είπε ο σύζυγος της Καρολάιν

Ο σύζυγος της 20χρονης Καρολάιν θέλησε να βάλει ένα τέλος στις φήμες και τα σενάρια, που τις τελευταίες ημέρες οργιάζουν, για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι τους στην οδό Παναγούλη.

Έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος για την αναφορά στην ψυχολόγο που επισκεπτόταν η σύζυγός του. Σε επικοινωνία που είχε με την Αγγελική Νικολούλη, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πραγματικά δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε ότι η ψυχολόγος που πήγαμε αφού γέννησε η γυναίκα μου έχει οποιαδήποτε σχέση με τη ληστεία. Έχω ακούσει εικασίες και εικασίες, αλλά ότι θα βοηθήσει η ψυχολόγος μας στο να βρεθούν οι δράστες, είναι με διαφορά η πιο άκυρη».

Το κλειδί της υπόθεσης πιθανότατα να κρύβεται στην οδό Διαδόχου Παύλου, κοντά στο σημείο της μεζονέτας όπου οι ληστές σκόρπισαν το θάνατο. Όπως αποκαλύπτει το ντοκουμέντο κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε το «Τούνελ», ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο κινείται στη Λεωφόρο Λαυρίου και στρίβει αριστερά διασχίζοντας την κάθετα στις 3.36 τα ξημερώματα με κατεύθυνση την οδό Διαδόχου Παύλου.

Δύο ώρες περίπου μετά, στις 5.30 το πρωί, που φέρεται να απομακρύνονται οι δράστες από το σημείο, βλέπουμε το ίδιο αυτοκίνητο να βγαίνει πάλι από τη Διαδόχου Παύλου στη Λαυρίου, να τη διασχίζει κάθετα με ταχύτητα και να στρίβει προς την Αγία Παρασκευή.

Η εκπομπή ακολούθησε την πορεία αυτού του αυτοκινήτου στην οδό Διαδόχου Παύλου και εντόπισε σημεία ερημικά, που πιθανότατα να χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες για κάλυψη και παρακολούθηση. Στην περιοχή υπάρχουν λιγοστά σπίτια και οι δράστες θα μπορούσαν πεζή να φτάσουν στη μεζονέτα μέσα από ένα χωράφι χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κάμερες μιας κοντινής επιχείρησης δεν λειτουργούσαν, ενώ από μία άλλη μονοκατοικία οι ένοικοι που είχαν φύγει, είχαν ξηλώσει τις κάμερες που είχαν.

«Βλέπαμε ύποπτες κινήσεις μέρες πριν…»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στη εκπομπή περίεργες κινήσεις λίγες ημέρες πριν από το ειδεχθές έγκλημα στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά. «Άκουγα μία μηχανή τις προηγούμενες ημέρες, η οποία κοντοστεκόταν για λίγα δευτερόλεπτα στη γωνία της Παρόδου με την Παναγούλη. Έκανε το τετράγωνο, επέστρεφε και έφευγε. Μου έδινε την εντύπωση πως ήταν μεγάλου κυβισμού. Δεν είδα κάτι, μόνο άκουγα, γιατί ήταν προχωρημένη η ώρα, περίπου στις δύο το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά γειτόνισσα του θύματος.

«Αυτά είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Ήθελα να ‘ξερα δεν γεννήθηκαν από μητέρα, πως δολοφονούν έτσι μία μητέρα;». Ακόμη ένας μάρτυρας, που μένει σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του τραγικού ζευγαριού, μίλησε στην εκπομπή για το τι είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Ήμασταν κι εμείς στο στόχαστρο. Δυο φορές χτύπησαν το κουδούνι στις τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα. Αυτοί οργώνανε την περιοχή δεκαπέντε με είκοσι μέρες νωρίτερα. Ερχόταν κάποιος και κοίταζε με ποδήλατο, πήγαινε αργά και φορούσε κουκούλα από τζάκετ για να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά του».

«Μας έδεσαν και απειλούσαν το παιδί μου για τα χρήματα…»

Θύμα άγριας ληστείας στο Λουτράκι κάλεσε στην εκπομπή για να καταθέσει τη μαρτυρία της, βρίσκοντας κοινά στοιχεία με την επίθεση στα Γλυκά Νερά,. «Έχουμε ενημερώσει τη ΓΑΔΑ και το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής γιατί η δική μας υπόθεση έχει πάρα πολλές ομοιότητες με αυτή στα Γλυκά Νερά και είπαμε μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο».

«Μένουμε στο Λουτράκι και η οικογένειά μου είναι γνωστή στο νομό. Είχαμε πουλήσει ένα μεγάλο ακίνητο και οι δράστες πίστευαν ότι είχαμε 1.5 εκατ. ευρώ στο σπίτι. Μπήκαν έξι άτομα μέσα, απλά εμείς παραμείναμε ψύχραιμοι. Πήγαν να σκοτώσουν το σκυλί. Οι δύο, ενώ μας είχαν δεμένους και κρατούσαν καραμπίνα και μαχαίρια, απείλησαν να πάρουν το παιδί για να τους πούμε που έχουμε τα χρήματα. «Δεν ασχολήθηκε ποτέ το Τμήμα του Λουτρακίου με την υπόθεσή μας. Τώρα μας είπαν από τη ΓΑΔΑ ότι θα την ανασύρουν»

