Κοινωνία

Πανελλαδικές: Τι θα γίνει φέτος με Μηχανογραφικά, Βάσεις, εισακτέους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι. Τι θα γίνει με όσα παιδιά νοσήσουν με κορονοϊό.

Λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες μένει από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους πάνω από 100.000 φετινούς υποψήφιους όλων των κατηγοριών. Το διάστημα 14-22 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και από 15 μέχρι 28 Ιουνίου των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη και απαιτητική λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας. Γι’ αυτό, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη μείωση της εξεταστέας ύλης και δημιούργησε τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφοριών για τις εξετάσεις και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών. Οδηγίες, παράλληλα, είχαν δοθεί στους εκπαιδευτικούς για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών κατά την επιστροφή τους στα θρανία.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιχειρεί να συγκεντρώσει ό,τι καινούργιο θα ισχύσει για φέτος. Η κατάθεση δυο μηχανογραφικών, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες, η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS, αποτελούν κάποιες από τις αλλαγές του υπουργείου. Επίσης, επανέρχονται οι Συντελεστές Βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κατάθεση δυο μηχανογραφικών

Δίνεται για πρώτη φορά φέτος, η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας/μια υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του/της και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

«Μέλημα της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ είναι οι νέοι να έχουν επιλογές, να έχουν εναλλακτικές και να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές, που υπηρετούν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. [...][Επίσης], προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών αυτών και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο προχώρησε στη θέσπιση Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συντελεστές ορίστηκαν από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Προκρίθηκε η ΕΒΕ σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10, εξηγεί το υπουργείο, «για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων/αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία/δυσκολία των θεμάτων». Επίσης, δεν είναι η ίδια η ΕΒΕ για όλα τα τμήματα, γιατί «τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σ' αυτά», προσθέτει μεταξύ άλλων το υπουργείο.

Αριθμός εισακτέων, αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Αύξηση θέσεων σημειώνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε Τμήματα «με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας», όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα Τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική, επισημαίνει το υπουργείο.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από 7.020 πέρυσι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων του.

Μείωση εξεταστέας ύλης, επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας

Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, από τις αρχές του 2021 το υπουργείο επανακαθόρισε την εξεταστέα ύλη με μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' τάξη. Επιπλέον, είχαν σταλεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων.

Για τον προσδιορισμο? του συνο?λου των μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου θα υπολογι?ζονται τα μαθη?ματα και οι Συντελεστε?ς Βαρυ?τητας τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? (ΟΠ) που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, όπως ίσχυε και το 2019. Για παράδειγμα, στο 1ο Επιστημονικο? Πεδι?ο (ΟΠ Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν) Αρχαι?α Ελληνικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? 1,3 και Ιστορι?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? 0,7. Στο 2ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: θετικε?ς και τεχνολογικε?ς επιστη?μες (ΟΠ Θετικω?ν Σπουδω?ν και Σπουδω?ν Υγει?ας), Μαθηματικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? 1,3 και Φυσικη? Προσανατολισμου? με συντελεστη? 0,7. Στο 3ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: επιστη?μες υγει?ας και ζωη?ς (ΟΠ Θετικω?ν Σπουδω?ν και Σπουδω?ν Υγει?ας), Βιολογι?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? 1,3 και Χημει?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? 0,7. Στο 4ο Επιστημονικο? Πεδι?ο: επιστη?μες οικονομι?ας και πληροφορικη?ς (ΟΠ Σπουδω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?ς), Μαθηματικα? Προσανατολισμου? με συντελεστη? 1,3 και Οικονομι?α Προσανατολισμου? με συντελεστη? 0,7.

Τι προβλέπεται για όσους θα είναι άρρωστοι

Εάν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Αναμένεται αναλυτικό πρωτόκολλο, όταν συζητηθεί με την αρμόδια επιτροπή των ειδικών. Επίσης, οι συνθήκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών θα ανακοινωθούν όσο πλησιάζει ο καιρός των εξετάσεων, καθώς θα καθοριστεί από την πορεία της πανδημίας.

Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

Από φέτος θα γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: εγκεφαλικά νεκρή η 44χρονη με την θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca

Εστίαση: “βροχή” από πρόστιμα την Παρασκευή

Eurovision 2021 - Λίτσα Πατέρα: τι λένε τα άστρα για Stefania και Τσαγκρινού (βίντεο)