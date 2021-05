Παράξενα

Γαλλία: άνδρας έκανε 27000 κλήσεις στην Αστυνομία σε δύο μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούσε και σε ποια στελέχη απευθυνόταν ο άνδρας, στην σύλληψη του οποίου προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα κοντά στη Λυών, προχώρησε την Παρασκευή η γαλλική αστυνομία, καθώς υπάρχουν υποψίες σε βάρος του ότι παρενοχλούσε μέλη της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ιδίως γυναίκες, κάνοντας 27.000 τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ Απριλίου και Μαΐου.

Στο διάστημα μεταξύ 7ης Απριλίου και 18ης Μαΐου, ο άνδρας τηλεφώνησε σε 14 υπηρεσίες της αστυνομίας και της χωροφυλακής στη χώρα, κάνοντας «σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου σε γυναίκες υπαλλήλους, υβρίζοντάς τις σε ορισμένες περιπτώσεις». Τριάντα τέσσερα θύματα έχουν καταγραφεί σε αυτήν την υπόθεση.

Ο 47χρονος αναγνώρισε τις πράξεις του, όμως δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Λυών για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα

Eurovision 2021 - Λίτσα Πατέρα: τι λένε τα άστρα για Stefania και Τσαγκρινού (βίντεο)

Λινού - Θωμαϊδης: το lockdown έφερε αύξηση 40% στην χρήση ουσιών και στο κάπνισμα

Στο εδώλιο 15χρονος για βιασμό 10χρονης, αφού την μέθυσε!