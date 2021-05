Κόσμος

Mεσανατολικό: Ευχαριστίες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της στην επίτευξη εκεχειρίας

Τις ευχαριστίες τους προς την ελληνική πλευρά, και ιδιαίτερα προς τον Νίκο Δένδια, για την συνεισφορά του στην επίτευξη της εκεχειρίας εξέφρασαν ο Ισραηλινός και ο Παλαιστίνιος πρέσβης.

Τις ευχαριστίες τους προς την ελληνική πλευρά, και ιδιαίτερα προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για την συνεισφορά του στην επίτευξη της εκεχειρίας εξέφρασαν ο Ισραηλινός και ο Παλαιστίνιος πρέσβης, όπως τόνισαν διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, με χθεσινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε την στήριξη και αλληλεγγύη που εκφράστηκε δημόσια προς το Ισραήλ από διάφορες χώρες τις τελευταίες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η φιλική στάση της Ελλάδας, καθώς και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στα Ιεροσόλυμα όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, η πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, μετά την έναρξη επιθέσεων της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, αποτέλεσε σημαντική συνεισφορά.

Από την πλευρά του, Παλαιστίνιος πρέσβης απέστειλε επιστολή με την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, στην οποία προέβη μετά την συνάντηση του με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη, και κατά την οποία τόνισε, εκ νέου, την προσήλωση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967, με τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα των δύο κρατών, καθώς και την προσωπική του συμβολή στην επίτευξη της εκεχειρίας.

Ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Παλαιστίνιος πρέσβης, στην επιστολή του, εκφράζει τις ευχαριστίες του για την χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα συνδράμει την Αίγυπτο με βοήθεια για την περίθαλψη τραυματιών από τη Γάζα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, έχοντας τη δυνατότητα να παραμένει προνομιακός συνομιλητής όλων των πλευρών ακόμα και υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τόνιζαν διπλωματικές πηγές.

