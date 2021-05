Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Επικαιροποίηση των απαγορεύσεων που ισχύουν, μετά την απόδοση πολλών δρόμων στην κυκλοφορία.

Σε νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής στα Γεράνεια Όρη όπου έχει εκδηλωθεί η μεγάλη φωτιά, αναφέρονται τα εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στη διασταύρωση Αλεποχωρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχίνο, στο ύψος του 21ου χλμ. επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου, ρεύμα προς Αλεποχώρι, στην επαρχιακή οδό Μέγαρων – Μονής Αγ. Ιεροθέου, από το ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μέγαρων, στην επαρχιακή οδό Μέγαρων – Αλεποχωρίου από το ύψος του βενζινάδικου ΕΚΟ, ρεύμα προς Αλεποχώρι, περιοχή Πευκενέας, στην επαρχιακή οδό Μεγάρων - Αλεποχωρίου από το ύψος της οδού Αγίου Στεφάνου, ρεύμα προς Αλεποχώρι, στην οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου ένα περίπου χιλιόμετρο πριν την Ι.Μ. Αγ. Ραφαήλ, ρεύμα προς Χάνι, στην οδό Αιγειρουσας από το ύψος της Λ. Αλκυονίδων, ρεύμα προς Σχίνο, στο ύψος ιερού παρεκκλησίου Παναγίας Ελεούσας προς Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην οδό Μοράβα από το Εθνικό Στάδιο Μέγαρων προς περιοχή Καβελάρι, στην οδό Χρυσάνθεμων, ρεύμα προς Μάζι, περιοχή Δελφίνια.