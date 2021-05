Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Το ιικό φορτίο μετά τις μετρήσεις στα λύματα

Τι δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης για την πορεία της πανδημίας στην περιοχή.

Τάση σταθεροποιησης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή της εβδομάδας το ιικό φορτίο μετράται στα ίδια επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των ημερών έως και την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 19/05 και της Πέμπτης 20/05 είναι:

Πρακτικά σταθερή (-3%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 17/05 και της Τρίτης 18/05.

Μειωμένη κατά 40% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 12/05 και Πέμπτης 13/05.

«Είναι μια αναμενόμενη εικόνα αυτή η σταθεροποίηση έπειτα από την ανακοπή των αυξητικών τάσεων, που επικράτησαν για περίπου ένα δεκαήμερο. Θέλουμε να δούμε τώρα τις μετρήσεις του Σαββατοκύριακου με την προσωρινή πληθυσμιακή αλλοίωση, αλλά και να εκτιμήσουμε τις επόμενες μέρες αν το άνοιγμα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων έχει κάποιο επιδημιολογικό αποτύπωμα. Εφόσον το πλαίσιο των κανόνων που έχει τεθεί από την Πολιτεία ακολουθείται με προσήλωση από όλους μας, προσβλέπουμε σε καλύτερες μέρες», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

