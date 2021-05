Οικονομία

Τουρισμός - Θεοχάρης: Νέες πτήσεις από την Γαλλία προς την Ελλάδα

Επίσκεψη Θεοχάρη στην Γαλλία. Αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές αύξησης της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα.

Αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές αύξησης της τουριστικής κίνησης από τη Γαλλία προς την Ελλάδα το 2021 αποτυπώθηκαν στις συνομιλίες υψηλού επιπέδου που είχε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι. Η καθοριστική θέση της Ελλάδας στο διεθνές άνοιγμα του τουρισμού επιβεβαιώθηκε, τόσο από τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με τον Γάλλο ομόλογό του, όσο και με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων τουριστικών Οργανισμών και tour operators της Γαλλίας.

Πιο αναλυτικά, κατά τη συνάντησή του με τον κ. Jean-Baptiste Lemoyne, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αρμόδιο για θέματα Τουρισμού, ο κ. Χάρης Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να αναλύσει τη στρατηγική επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία της άμεσης διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη και ειδικά για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Επιπλέον, οι κ.κ. Θεοχάρης και Lemoyne συζήτησαν ζητήματα σχετικά με την επικείμενη Σύσκεψη της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 2 μέχρι τις 4 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, «με τον Γάλλο ομόλογό μου κ. Jean-Baptiste Lemoyne είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση. Του παρουσίασα το ολοκληρωμένο σχέδιο ανοίγματος του Ελληνικού Τουρισμού και συμφωνήσαμε για την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών μας και κοινής πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ταχύτερη ανάκαμψη του τουρισμού. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ένα δυναμικό ρεύμα τουριστών από τη Γαλλία φέτος, καθώς η χώρα μας έχει καταφέρει να διατηρήσει πολύ ψηλά το ‘brand’ της ως ασφαλούς προορισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα όλα εκείνα τα 'ιδιαίτερα' στοιχεία που αναζητά η Γαλλική τουριστική αγορά».

Ακολούθησαν συναντήσεις του κ. Θεοχάρη με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Ανώτατα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Transavia ενημέρωσαν τον Υπουργό ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε κρατήσεις και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο πρώτος προορισμός σε πωλήσεις για την Transavia φέτος, υπερβαίνοντας τη ζήτηση για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Γι' αυτό ακριβώς, η Transavia προχώρησε σε αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού επιβατών προς τη χώρα μας για το 2021, φτάνοντας τις 1.100.000 θέσεις. Η Transavia συνδέει 4 γαλλικές πόλεις με 12 προορισμούς στην Ελλάδα, ενώ στη λίστα των δρομολογίων της για το 2021 προστέθηκαν οι νέες πτήσεις Παρίσι-Πρέβεζα, Νάντη-Κέρκυρα και Μονπελιέ-Σαντορίνη.

Σε ό,τι αφορά στις επαφές του κ. Θεοχάρη με τους tour operators, οι εκπρόσωποί τους, βασιζόμενοι στα τελευταία δεδομένα από τις κρατήσεις και στο άμεσο ενδιαφέρον της αγοράς, εξέφρασαν στον Υπουργό Τουρισμού την πεποίθηση ότι η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα φέτος θα παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η ζήτηση επανακάμπτει σταθερά, φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση των προτιμήσεων για το γαλλικό κοινό.

Χαρακτηριστικά, ο Γενικός Διευθυντής του tour operator «Heliades» κ. Jean Brajon τόνισε ότι «καθοριστικό στοιχείο για την αύξηση της ζήτησης ήταν η έγκαιρη και αναλυτική ανακοίνωση του ανοίγματος του Ελληνικού Τουρισμού στις 14 Μαΐου. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε και η Chef de Produit (Διευθύντρια Προϊόντος) του tour operator «Karavel-Fram» κυρία Nadege Canu. H κυρία Canu επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή, οι κρατήσεις για την Ελλάδα ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς».

O Chef de Produit (Διευθυντής Προϊόντος) του tour operator «Thalasso Νο1 & Ovoyages» κ. Sami Guenaoui υπογράμμισε επίσης την πολύ δυναμική πορεία των κρατήσεων και σημείωσε ότι «πλέον οι πελάτες αναζητούν περισσότερη ευελιξία, ενώ η μέση διάρκεια του ταξιδιού στην Ελλάδα αυξάνει».

Παράλληλα με τις συναντήσεις που είχε στο Παρίσι, ο Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε σειρά συνεντεύξεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Ο κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού και προανήγγειλε την περαιτέρω άρση των περιορισμών στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ενδεικτικά, μιλώντας στο Τourmag.com, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι η ζήτηση για τον τουρισμό στην Ελλάδα θα είναι μέγιστη. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια δεν θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019 και θα είναι, αντικειμενικά, πολύ δύσκολο να αντισταθμίσουμε όλες τις απώλειες. Αλλά το 2021 θα είναι μια χρονιά αισιοδοξίας για τον τουρισμό. Η Ελλάδα συνεχίζει να ανοίγει και σταδιακά θα μειώσει τους περιορισμούς. Από τις 14 Μαΐου, οι Γάλλοι φίλοι μας μπορούν ήδη να έρθουν, με ένα τεστ PCR, με πιστοποιητικό εμβολίου ή ανοσίας. Το υγειονομικό σύστημά μας, ήδη πεπειραμένο και αναγνωρισμένο διεθνώς από πέρυσι, είναι πλήρως λειτουργικό. Περιλαμβάνει την ανάληψη της ευθύνης του ξενοδοχείου σε περίπτωση θετικού τεστ, τη μάσκα, τα μέτρα αποστασιοποίησης. Αλλά, καθώς η Ελλάδα εμβολιάζει το 1% του πληθυσμού της κάθε μέρα, όλα αυτά πρέπει να μετριαστούν. Αυτό θα δούμε να συμβαίνει όλο και πιο έντονα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού -ίσως και στις επόμενες μέρες!».

