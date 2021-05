Πολιτική

Δένδιας: Στη Ρωσία συναντά τον Λαβρόφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του θα έχει τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας 24 Μαΐου, στο Σότσι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν σε θέματα διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις.

Μετά το τέλος των επαφών θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις (γύρω στις 13.20 τ.ω.).

Μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών, ο Υπουργός προβλέπεται να ξεναγηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο Sirius στο Σότσι.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα αναχωρήσει για το δεύτερο σκέλος της επίσκεψής του, σε Ανάπα και Γκελεντζίκ, πόλεις στα παράλια του βορείου Ευξείνου Πόντου με μακραίωνη ελληνική παρουσία, όπου την ίδια και την επόμενη ημέρα, Τρίτη 25 Μαΐου, προγραμματίζεται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και να έχει σειρά συναντήσεων με επιφανείς ομογενείς, εκπροσώπους των ομογενειακών κοινοτήτων, τοπικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες.

Ειδήσεις σήμερα

Πύργος: Φωτιά σε δάσος (εικόνες)

Θρόμβωση από εμβόλιο AstraZeneca - Μεταξάκης στον ΑΝΤ1: θα είχα πεθάνει, αν…

Καλαμάτα: χασίς… ταξίδεψε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ (εικόνες)