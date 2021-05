Κόσμος

Γυναίκα αραβικής καταγωγής δέχθηκε μόσχευμα από Ισραηλινό (βίντεο)

Το μήνυμα της γυναίκας και του εκλιπόντος, που πάει κόντρα στις πολιτικές της περιοχής.

Το νεφρό Ισραηλινού που σκοτώθηκε από ρίψη πετρών από πλήθος Παλαιστινίων δέχθηκε μία γυναίκα αραβικής καταγωγής.

Η 58χρονη χρειαζόταν επειγόντως νεφρό και ο 56χρονος, που πέθανε τη Δευτέρα ήταν δωρητής οργάνων.

Η γυναίκα, Ράντα στο όνομα (Randa Aweis), χριστιανή από την Ιερουσαλήμ, δέχθηκε το νεφρό με επιτυχία και έχει συνέλθει. Μίλησε μάλιστα και με τη σύζυγο του δότη, την οποία χαρακτήρισε «οικογένεια».

«Δεν υπάρχουν Άραβες και Εβραίοι. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει να ζούμε μαζί», είπε η 58χρονη.

Το άλλο νεφρό του 46χρονου δέχθηκε 67χρονος Ισραηλινός, ενώ το συκώτι του ένας 22χρονος, επίσης Ισραηλινός.

Στην κηδεία του, που έγινε την Τρίτη, η οικογένειά του έκανε μεγάλη αναφορά στις ιδέες του εκλιπόντος, ο οποίος υποστήριζε τη συνύπαρξη και τη δωρεά οργάνων.

Ο άνδρας πέθανε υποκύπτοντας στα τραύματά του, που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ταραχών στην πόλη Λοντ.

