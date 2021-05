Κοινωνία

“Ξεχύθηκαν” στις παραλίες οι Αθηναίοι (εικόνες)

Μικροί και μεγάλοι έβαλαν μαγιό, πήραν ρακέτες και έκανα μια σύντομη εξόρμηση στις κοντινές παραλίες της Αττικής.





Αρκετοί είναι αυτοί που θέλησαν να ξεφύγουν και να κάνουν βουτιές στη θάλασσα.



Παρά την ζέστη, δεν είναι όλοι τόσο θαρραλέοι για βουτιά και απλά απολαμβάνουν τον καλό καιρό διαβάζοντας ένα βιβλίο, πίνοντας καφέ και χαλαρώνοντας.





Τα beach bar γέμισαν με κόσμος, ωστόσο τηρούσαν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού.



Υψηλές θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν τους 30 βαθμούς αναμένονται και την Κυριακή.

