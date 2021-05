Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Πέρασε στον τελικό της Λυόν

Για πρώτη φορά και με ανατροπή πέρασε στον τελικό του τουρνουά της Λυόν ο Έλληνας τενίστας.

Στον τελικό του τουρνουά της Λιόν προκρίθηκε για πρώτη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αν και αιφνιδιάστηκε και έχασε το πρώτο σετ με 6-4 από τον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο 88 στον κόσμο), στη συνέχεια ο Έλληνας τενίστας ισορρόπησε το παιχνίδι, πήρε το δεύτερο με 6-3 και στο τρίτο σετ ήταν ασταμάτητος, μην αφήνοντας τον αντίπαλο του να πάρει ούτε γκέιμ (6-0).

Στον αυριανό (23/5) τελικό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ και τον Βρετανό Κάμερον Νόρι (ο οποίος στους «16» είχε αποκλείσει το Νο1 του ταμπλό, Ντόμινικ Τιμ).

