Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Drone αποτυπώνουν την καταστροφή

Βίντεο τραβηγμένο με drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από το Σχίνο Κορινθίας.

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή στα Γεράνεια Όρη η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Σχίνο Κορινθίας και εξαπλώθηκε μέχρι το Αλεποχώρι κι από εκεί στις κορυφές του βουνού.

Η πυρκαγιά που έχει κάψει τουλάχιστον 50.000 στρέμματα παρθένου δάσους, κάποια σπίτια και μέρη από μοναστήρια, έχει τεθεί υπό έλεγχο πια και σήμερα Σάββατο, οι άνεμοι έχουν κοπάσει και οι μικρές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που παραμένουν στο σημείο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής (18:00)

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαΐου 2021, στην περιοχή Σχίνος Λουτρακίου Κορινθίας είναι σε εξέλιξη, με διάσπαρτες ενεργές καύσεις. Συνολικά επιχειρούν 278 πυροσβέστες, 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ, το κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο “ΟΛΥΜΠΟΣ”, οκτώ (8) Α/Φ, οκτώ (8) PZL, δύο (2) Ε/Π και ακόμη δύο (2) Ε/Π του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. ως συντονιστικά. Συνδρομή παρέχουν: δύο (2) Ε/Π του Ελληνικού Στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ατμόσφαιρα στο Αλεποχώρι και τον κάμπο της Μεγαρίδας παραμένει αποπνικτική, ενώ σε ισχύ παραμένουν και οι διακοπές της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Στέφανος Κολυκούρης ανέφερε ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς ότι, «το μόνο σίγουρο είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από καύση κλαδιών. Δεν μπορεί να είναι από αμέλεια, όταν ξέρεις ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και από τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φλόγα, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά».

Στις 9:00 το πρωί της Κυριακής θα βρίσκεται στο Αλεποχώρι κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά και αξιολόγηση για τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

