Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Χαριστέας: Το πιο όμορφο γκολ που έχω πετύχει ήταν με την Γαλλία το 2004

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ομάδα θεωρεί φαβορί για την κατάκτηση του EURO 2020. Τι είπε για τον Ιμπραΐμοβιτς. Τα προγνωστικά του για τον τελικό Κυπέλλου.





Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Άγγελος Χαριστέας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για το EURO 2020

Α.Χ.: Επιτέλους θα δούμε παιχνίδια με κόσμο. Είναι σημαντικό που η UEFA κατάφερε κάτι τέτοιο. Ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι φαΐ χωρίς αλάτι. Περιμένουμε να δούμε καινούργια αστέρια να λάμπουν, κάποια αστέρια να φτάνουν προς το τέλος τους, να δούμε ομάδες που δεν περιμένουμε να δείξουν ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, και κάποια φαβορί να αποτυγχάνουν και να μας απογοητεύουν. Περιμένω ένα EURO με πολλές εκπλήξεις.

Για την Ισπανία

Α.Χ.: Η Ισπανία είναι σπουδαία ομάδα. Πάντα καταφέρνει να έχει πολύ σπουδαίους παίκτες, ένα σύνολο. Είναι φαβορί. Έχουν παίκτες κλειδιά όπως ο Σέρχιο Ράμος, έναν πολύ αξιόλογο προπονητή και ταλαντούχους παίκτες. Πάντα παίζει ένα θεαματικό ποδόσφαιρο η Ισπανία. Έχουν πάντα κατοχή, και οι ποδοσφαιριστές έχουν μάθει να είναι άψογοι σε όλα τα συστήματα. Δεν είναι στην καλύτερη φάση, σε ό,τι αφορά ονόματα, αλλά έχουν γερές βάσεις. Είναι ικανοί για τα πάντα.

Για την Πολωνία και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Α.Χ.: Το 2016 ήταν η μεγάλη ευκαιρία της Πολωνίας. Όταν όμως έχει τον Λεβαντόφσκι μέσα στην ομάδα δεν μπορεί να μην έχει προσδοκίες. Η Πολωνία και η Σουηδία θα παίξουν για την δεύτερη θέση, αν υποθέσουμε πως η Ισπανία θα είναι πρώτη. Ο Λεβαντόφσκι είναι ο πιο ολοκληρωμένος επιθετικός στον κόσμο αυτήν την στιγμή. Έχει τρομερή νοοτροπία. Το σημαντικό για αυτούς τους παίκτες είναι, ότι δεν έχουν πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα τους. Αυτό που δεν του δίνει η Πολωνία σε σχέση με την Μπάγερν Μονάχου, είναι αυτό το «τάισμα» που λέμε εμείς οι επιθετικοί.

Για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Α.Χ.: Είναι μία σπουδαία προσωπικότητα. Ο Ζλάταν θα λείψει από το EURO. Θα έδινε ένα κίνητρο στους πιο μικρούς παίκτες της Σουηδίας.

Για τον Καρίμ Μπενζεμά

Α.Χ.: Θεωρώ πως ο Μπενζεμά είναι ένας παίκτης που θα κάνει πολλούς χαρούμενους με την επιστροφή του στην ομάδα. Θα ξεκλειδώσει πολλούς παίκτες. Ο Εμπαπέ θα έχει ένα παραπάνω στήριγμα.

Για τον τελικό Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ

Α.Χ.: Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Το μομέντουμ είναι καλό για να παίξει ο ΠΑΟΚ ένα τελικό τώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει παίκτες που μπορούν να πάρουν τον αγώνα πάνω τους. Αυτή είναι η διαφορά. Θεωρώ ότι ένα μικρό προβάδισμα έχει ο Ολυμπιακός γιατί είναι μία σταθερή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να εγκλιματιστεί σε έναν αγώνα. Εύχομαι να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Για το καλύτερο γκολ που έχει βάλει και για τον ρόλο του ως πρεσβευτή του EURO 2020

Α.Χ.: Το πιο όμορφο γκολ που έχω πετύχει ήταν με την Γαλλία το 2004. Από την ντρίπλα του Θοδωρή Ζαγοράκη, μέχρι το γεγονός ότι παίζαμε με τα μεγαλύτερα αστέρια της Γαλλίας. Όταν όμως ένα γκολ δίνει και τον τίτλο, αυτό καθορίζει και όλη μου τη ζωή. Ως πρεσβευτής θα βρεθώ σε δύο αγώνες της διοργάνωσης σε Ρώμη και Άμστερνταμ. Μακάρι να μπορέσω να πάω και σε περισσότερους.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ξεχύθηκαν” στις παραλίες οι Αθηναίοι (εικόνες)

Φωτιά στο Ηράκλειο - Πυκνοί καπνοί “πνίγουν” την περιοχή

Τσιτσιπάς: Πέρασε στον τελικό της Λυόν